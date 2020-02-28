Звезда "Лиги смеха" поразила патриотизмом: сороковий день україномовності

Звезда шоу "Лига смеха" из харьковской команды "Инародний театр абсурда Воробушек" Александр Сердюк перешел на украинский язык. Об этом актер и юморист сообщил на своей странице в Facebook.

"Сороковий день україномовності. Політ нормальний. Відчуття двоякі. Реакція людей зрозуміла. Правда, коли ми зіграли з "Воробушком" 6 вистав за один день, то всього за 3 роки після нашого рекорду було приблизно питань 20: "Навіщо ви це зробили?" і "Як вам це вдалося?". В цій же ситуації, українська мова набагато цікавіша. Понад 1000 людей. Всім же дуже цікаво, чому людина може переходити на іншу мову... Рідну мову. Я навіть зараз це слово пишу і відчуваю, що хтось не задоволений. Це як відмовитися їсти м'ясо, або пити алкоголь, бо, скоріш за все, будеш хворий, бо м'ясо дуже корисне, а чому кинув алкоголь? Скоріш за все, захворів. Були люди, які відверто казали, що їм не подобається, що я розмовляю українською. Звичайно, в такі моменти хочеться відповісти в звичному для них і мене режимі "Иди на х*й", але ти розумієш, що зробивши ctrl shift, ненормативна лексика взагалі не вписується", - рассказал актер.

Также Александр признался: ему очень приятно, что много людей начали писать, что тоже хотят перейти на украинский и "потихоньку переходят в Фейсбуке и в соцсетях".

"Плюс, коли розмовляєш українською, - твій співрозмовник теж переходить на українську, бо десь глибоко в душі всі бажають і всі цього хочуть. Але ж не модно, і що люди подумають, і якось дуже незручно, і яка різниця? Та це справа кожного. Звичайно, у мені прокинувся маленький націоналіст. Він завжди був, але так він трошки виліз на поверхню. Причиною цього стало розуміння, що за цей місяць зі всіх моїх знайомих у всіх містах діалог з україномовними людьми був максимум 10 разів. Тобто 10 людей з 1000-чі. При чому, дуже дивували люди з Ужгорода, Франківська, Тернополя, які перейшли на російську, бо в Києві дуже маленький процент і ніхто не бажає бути "білою вороною". Та "біла ворона" для мене - це стабільний стан душі", - написал Сердюк.

"Загалом, це важко, бо не знаєш половини слів, наголосів і правил написання (тут взагалі біда). Так, не можу жартувати, і це великий мінус, бо мозок ще говорити не навчився. А тут ще і жарти треба стріляти, бо це твоя професія. Та якщо задуматися, то це як з корисною їжею: вона не завжди смачна, але відчуття після неї набагато кращі. Так і з переходом на іншу мову. Терпіння та труд, а я нормально супер гуд..." - добавил актер.

Еще одним из плюсов перехода на украинский язык Александр назвал то, что из его лексикона стали исчезать нецензурные слова.

"Запас слів росте, впевненість теж, зупинятися бажання абсолютно немає, як і дратувати та робити щось гарне одночасно (бо зі всього, що я робив, міняв, творив, мабуть, це - найдієвіше зі знаком плюс). Політ продовжується, тобто вихід із зони комфорту, щоб прийти до комфорту", - резюмировал он.

Сердюк также в шутку отметил, что теперь может участвовать в кастинге на нового вокалиста группы "Тартак". Напомним, не так давно Александр Положинский заявил, что уходит из рок-банды и приостанавливает свою музыкальную деятельность.

Скриншот поста (facebook.com/kolmen7)

Подписчики и друзья "воробушка" в абсолютном большинстве поддержали его решение. Также все поражены настойчивостью актера.

Скриншот комментариев (facebook.com/kolmen7)

Тем временем сеть продолжает удивлять исполнение военными моряками песни "Воины света" на украинском языке.