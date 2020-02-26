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"Воины света" на украинском языке: военные моряки восхитили сеть исполнением песни

STYLERЖизнь    26.02.2020 - 22:45
"Воины света" на украинском языке: военные моряки восхитили сеть исполнением песни
Украинские моряки (фото из соцсетей)

Украинские военные моряки "взорвали" сеть песней "Воины света" на украинском языке

Военные моряки поразили украинцев исполнением песни "Воины света" на украинском языке. Песню Ляписа Трубецкого исполнил хор моряков на премьере фильма "Черкассы".

Присутствующие в зале кинотеатра поделились своими яркими впечатлениями от исполнения песни и фильма. Люди пишут в соцсетях, что испытали сильный восторг.

Некоторые люди в кинотеатре даже подпевали военным морякам. При этом пользователи сети отметили, что эта песня на украинском языке звучит даже лучше оригинала.

Видео в Twitter опубликовал пользователь с ником "Позивний Колим". Он также подчеркнул, что исполнение моряков поразило его до мурашек по коже.

Он также выложил продолжение.

Вот, что написали пользователи сети:

  • Я подпевал!!!
  • Спасибо, мы победим!
  • Клас, впервые слышу! Спасибо;
  • Супер!!! До слез;
  • Круто!
  • Гораздо лучше, чем на русском!!!

&quot;Воины света&quot; на украинском языке: военные моряки восхитили сеть исполнением песни&quot;Воины света&quot; на украинском языке: военные моряки восхитили сеть исполнением песни

Скриншоты с Twitter

Стоит отметить, что действие фильма "Черкассы" основано на реальных событиях, которые происходили в Украине в 2014 году. После аннексии Крыма Россией украинский тральщик "Черкассы" оказался заблокирован в озере Донузлав. Выход в море был перекрыт затопленными российскими кораблями, но наши моряки не сдались.

Напомним, что бойцы ВСУ героически "зачистили" атаку врага. Военная операция помогла предупредить наступление боевиков.

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