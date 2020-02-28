Зірка "Ліги сміху" вразила патріотизмом: сороковий день україномовності

Зірка шоу "Ліга сміху" з харківської команди "Інародний театр абсурду Воробушек" Олександр Сердюк перейшов на українську мову. Про це актор і гуморист повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сороковий день україномовності. Політ нормальний. Відчуття двоякі. Реакція людей зрозуміла. Правда, коли ми зіграли з "Воробушком" 6 вистав за один день, то всього за 3 роки після нашого рекорду було приблизно питань 20: "Навіщо ви це зробили?" і "Як вам це вдалося?". В цій же ситуації, українська мова набагато цікавіша. Понад 1000 людей. Всім же дуже цікаво, чому людина може переходити на іншу мову... Рідну мову. Я навіть зараз це слово пишу і відчуваю, що хтось не задоволений. Це як відмовитися їсти м'ясо, або пити алкоголь, бо, скоріш за все, будеш хворий, бо м'ясо дуже корисне, а чому кинув алкоголь? Скоріш за все, захворів. Були люди, які відверто казали, що їм не подобається, що я розмовляю українською. Звичайно, в такі моменти хочеться відповісти в звичному для них і мене режимі "Иди на х*й", але ти розумієш, що зробивши ctrl shift, ненормативна лексика взагалі не вписується", - розповів актор.

Також Олександр зізнався: йому дуже приємно, що багато людей почали писати, що теж хочуть перейти на українську і "потихеньку переходять в Фейсбуці і у соцмережах".

"Плюс, коли розмовляєш українською, - твій співрозмовник теж переходить на українську, бо десь глибоко в душі всі бажають і всі цього хочуть. Але ж не модно, і що люди подумають, і якось дуже незручно, і яка різниця? Та це справа кожного. Звичайно, у мені прокинувся маленький націоналіст. Він завжди був, але так він трошки виліз на поверхню. Причиною цього стало розуміння, що за цей місяць зі всіх моїх знайомих у всіх містах діалог з україномовними людьми був максимум 10 разів. Тобто 10 людей з 1000-чі. При чому, дуже дивували люди з Ужгорода, Франківська, Тернополя, які перейшли на російську, бо в Києві дуже маленький процент і ніхто не бажає бути "білою вороною". Та "біла ворона" для мене - це стабільний стан душі", - написав Сердюк.

"Загалом, це важко, бо не знаєш половини слів, наголосів і правил написання (тут взагалі біда). Так, не можу жартувати, і це великий мінус, бо мозок ще говорити не навчився. А тут ще і жарти треба стріляти, бо це твоя професія. Та якщо задуматися, то це як з корисною їжею: вона не завжди смачна, але відчуття після неї набагато кращі. Так і з переходом на іншу мову. Терпіння та труд, а я нормально супер гуд..." - додав актор.

Ще одним із плюсів переходу на українську мову Олександр назвав те, що з його лексикону почали зникати нецензурні слова.

"Запас слів росте, впевненість теж, зупинятися бажання абсолютно немає, як і дратувати та робити щось гарне одночасно (бо зі всього, що я робив, міняв, творив, мабуть, це - найдієвіше зі знаком плюс). Політ продовжується, тобто вихід із зони комфорту, щоб прийти до комфорту", - резюмував він.

Також Сердюк жартома зазначив, що тепер може брати участь у кастингу на нового вокаліста гурту "Тартак". Нагадаємо, не так давно Олександр Положинський заявив, що йде з рок-гурту і призупиняє свою музичну діяльність.

Скриншот поста (facebook.com/kolmen7)

Підписники і друзі "воробушка" у абсолютній більшості підтримали його рішення. Також усі вражені наполегливістю актора.

Скриншот коментарів (facebook.com/kolmen7)

Тим часом мережу продовжує дивувати виконання військовими моряками пісні "Воины света" українською мовою.