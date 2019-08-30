ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зірка фільмів "Монте-Крісто" і "Іграшка": помер легендарний актор

STYLERПерсони    30.08.2019 - 14:28
Зірка фільмів "Монте-Крісто" і "Іграшка": помер легендарний актор
Помер відомий французький актор (pixabay.com)

Він знявся більш, ніж у 150 фільмах

У Франції, в четвер, 29 серпня, на 83 році життя помер легендарний французький актор Мішель Омон. Про це повідомляє місцеве видання Le Figaro з посиланням на оточення артиста.

Зірка фільмів &quot;Монте-Крісто&quot; і &quot;Іграшка&quot;: помер легендарний актор

Мішель Омон (фото:facebook.com/gala.fr)

Мішель Омон народився 15 жовтня 1936 року в Парижі. Закінчив Паризьку консерваторію драматичного мистецтва. У 1970-х роках дебютував у кіно і став одним з провідних комедійних акторів. Паралельно Мішель Омон багато років грав на сцені Комеді Франсез.

На рахунку Омана понад 150 ролей в кіно. Найбільш відомі фільми з його участю – "Месьє Клейн", "Іграшка", "Моцарт", "Татусі", "Весілля століття", "Відкрийте, поліція!", "Граф Монте-Крісто", "Хамелеон", "Невезучі", "Дублер", "Вбивство в трьох діях".

Зірка фільмів &quot;Монте-Крісто&quot; і &quot;Іграшка&quot;: помер легендарний актор

Мішель Омон (фото:facebook.com/gala.fr)

Мішель Омон був дружний з П'єром Рішаром, і вони неодноразово працювали разом на знімальному майданчику.

Знаменитий актор був тричі номінований на престижну французьку кінопремію "Сезар", а також був удостоєний звання великого офіцера і французького ордена "За заслуги".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у США загинула відома телеведуча і гонщиця з програми "Руйнівники легенд".

А також розповідали про те, що відомий український музикант, флейтист, який виховав не одне покоління студентів, помер у Києві.

Помер актор з "Ворошиловського стрілка" Актор Петро Мамонов потрапив у реанімацію: що сталося
Новини України актерпреступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся