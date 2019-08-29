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Большая потеря для музыки: умер прославленный украинский артист

STYLERЖизнь    29.08.2019 - 17:12
Большая потеря для музыки: умер прославленный украинский артист
Умер музыкант Владимир Турбовский (фото: pixabay.com)

Украинский музыкант Владимир Турбовский посвятил любимому делу 57 лет жизни

Известный украинский музыкант Владимир Кириллович Турбовский скончался на 78-м году жизни. Флейтиста театра "Национальная опера Украины" и педагога не стало 28 августа 2019 года. Об этом сообщается на сайте оперы.

Владимир Турбовский 57 лет своей творческой жизни отдал исполнительству, став прославленным флейтистом-виртуозом.

Начал свой творческий путь музыкант в оркестре Киевского ТЮЗа, а также драматического театра имени Ивана Франко. С 1980 года работал в Национальной опере.

Большая потеря для музыки: умер прославленный украинский артист

Владимир Турбовский (фото: opera.com.ua)

"Не было такого спектакля в репертуаре театра, в котором бы не звучала волшебная и виртуозная флейта Владимира Турбовского", - сказано в сообщении.

Турбовский, как приглашенный солист играл также в камерном оркестре Киевской филармонии.

Игру в оркестрах он успешно совмещал с педагогической работой: с 1967 года в КССМШ им. Н. Лысенко, с 1988 - КНУКиИ, а с 2006 - НМАУ им. П. Чайковского.

О успехах Владимра Кирилловича, как музыканта, свидетельствуют достижения его подопечных - более 90 его студентов и учащихся получили 123 награды на престижных конкурсах.

"Украинская инструментальная музыка потеряла блестящего артиста-виртуоза, прекрасного человека, которая с воодушевлением и полной творческой отдачей прожила свою жизнь настоящего художника", - сказано в некрологе.

Прощание с музыкантом состоится 31 августа в 11-00 в фойе театра.

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