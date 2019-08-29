Трагически погибла ведущая "Разрушителей легенд": все подробности

Погибла ведущая "Разрушителей легенд" Джесси Комбс (иллюстративное фото: pixabay.com)

Гонщица хотела установить новый рекорд, но трагедия ей помешала

В США погибла известная гонщица и ведущая культовой телепередачи "Разрушители легенд" Джесси Комбс. 39-летняя женщина пыталась побить свой собственный рекорд по скорости, но она разбилась. Об этом сообщает Autoblog.

Комбс пыталась разогнаться на реактивном транспортном средстве до 619 миль в час (около 996 км/час) на сухом озере в пустыне Альворд в штате Орегон.

Джесси Комбс (фото: instagram.com/thejessicombs)

Первоначально Комбс установила рекорд на уровне 398 миль в час (640 км/час) в октябре 2013 года. В прошлом году она смогла разогнаться до 483 миль в час (777 км/час), но из-за технических проблем не получилось официально зафиксировать данный результат.

Реактивное транспортное средство (фото: instagram.com/thejessicombs)

Семья Джесси Комбс заявила, что больше всего в жизни она хотела стать самой быстрой женщиной на Земле. При этом семья гонщицы подчеркнула, что она покинула этот мир, двигаясь быстрее, чем любая другая женщина когда-либо.

Джесси Комбс (фото: instagram.com/thejessicombs)

Впервые Комбс появилась в телепередаче "Разрушители легенд" в 2009 году. Кроме того, она была участницей многих других автомобильных шоу. Также стоить отметить, что гонщица была еще и специалистом по обработке металлов.

Джесси Комбс (фото: instagram.com/thejessicombs)

Она закончила Вайомингский технологический институт по специальности "Послеаварийный ремонт и отделка автомобилей". Кроме того, она занималась разработкой скоростных трансмиссий.

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