Звезда Евровидения спасла свадьбу, которая оказалась под обстрелами (видео)

Победительница Евровидения 2018, израильская певица Нетта Барзилай, спасла свадьбу абсолютно незнакомых людей, которая оказалась под угрозой срыва из-за ракетных обстрелов.

Как сообщает израильское издание Ynet, служба тыла запретила проводить шумные мероприятия, так как из сектора Газа начался ракетный обстрел. Свадьба оказалась под угрозой и молодоженам пришлось отказаться от торжества, так как обстрелы террористическими группировками не прекращались.

Эфрат Эльхадад и ее жених Элириан (Фото: instagram.com/efratelhadad)

Невеста Эфрат Эльхадад, радиоведущая, была расстроена до слез. Победительница Евровидения 2018 Нетта Барзилай, когда узнала о ситуации, сказала, что "никто не должен плакать в день своей свадьбы" и отправилась к молодоженам. Она пришла на мероприятия и начала петь для всех гостей, а также для жениха и невесты.

"Как и другие израильтяне, я следила за происходящим в новостях – и услышала об этой паре и воскликнула: в такую пору все израильтяне должны помогать друг другу. Собрала свою команду, и мы поехали порадовать молодых и их гостей. Из-за обстрелов у меня тоже серьезно поменялись планы, отменились мероприятия. И когда я увидела этих ребят, которые грустили из-за неудавшейся свадьбы, я просто встала с дивана", - объяснила свой поступок Нетта Барзилай.

Нетта Барзилай приехала к незнакомым людям на свадьбу во время обсртелов, чтобы спасти торжество

Она призналась, что не выступает на свадьбах, но Эфрат и ее жених Элириан ей запали в душу. На торжестве гости выразили признательность Нетте за ее поступок.