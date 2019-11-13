Зірка Євробачення врятувала весілля, яке опинилося під обстрілом (відео)

Переможниця Євробачення 2018, ізраїльська співачка Нетта Барзілай, врятувала весілля абсолютно незнайомих людей, яке опинилося під загрозою зриву через ракетні обстріли.

Як повідомляє ізраїльське видання Ynet, служба тилу заборонила проводити гучні заходи, так як з сектора Газу почався ракетний обстріл. Весілля опинилося під загрозою і молодятам довелося відмовитися від торжества, так як обстріли терористичними угрупованнями не припинялися.

Ефрат Эльхадад і її наречений Элириан (Фото: instagram.com/efratelhadad)

Наречена Ефрат Эльхадад, радіоведуча, була засмучена до сліз. Переможниця Євробачення 2018 Нетта Барзілай, коли дізналася про ситуацію, сказала, що "ніхто не повинен плакати в день свого весілля" і вирушила до молодят. Вона прийшла на захід і почала співати для всіх гостей, а також для нареченого і нареченої.

נטע ברזילי הגיעה בהפתעה לחתונה של אפרת ולירן בבאר שבע, אחרי שנאלצו לבטל את האירוע המקורי ולקיים חתונה מצומצמת יותר.

(צילום: יגאל ברמן) pic.twitter.com/IcHW9ipeFu — Ran Boker רן בוקר (@ranboker) 12 листопада 2019 р.

"Як і інші ізраїльтяни, я стежила за подіями в новинах – і почула про цю пару і вигукнула: в таку пору всі ізраїльтяни повинні допомагати один одному. Зібрала свою команду, і ми поїхали порадувати молодих і їх гостей. Через обстріли у мене теж серйозно змінилися плани, відмінилися заходи. І коли я побачила цих двох, які сумували через невдале весілля, я просто встала з дивана", - пояснила свій вчинок Нетта Барзілай.

Нетта Барзілай приїхала до незнайомих людей на весілля під час обстрілів, щоб врятувати свято

Вона зізналася, що не виступає на весіллях, але Ефрат і її наречений Элириан їй запали в душу. На святі гості висловили вдячність Нетті за її вчинок.