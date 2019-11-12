Во Львове ветеран АТО отдал существенную премию на ремонт многоэтажки (видео)

Ветеран АТО потратил премию на ремонт подъезда во Львове (фото: коллаж РБК-Украина)

Ветеран АТО отдал свою премию на ремонт подъезда в доме

Ветеран АТО Николай Маланич потратил более 100 тысяч гривен своей премии от мэрии на ремонт подъезда львовской многоэтажки, где он живет вместе со своей семьей. Деньги он получил за участие в боевых действиях на Донбассе. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам Николая, подъезд не ремонтировали уже более 40 лет. И ему уже надоело смотреть на разбитые ступеньки и то, как молодым матерям приходилось таскать коляски, потому что в подъезде не было пандуса.

Он думал, что соседи обрадуются, но вместо этого услышал недовольство. Некоторым не нравился цвет плитки и длинна перил, которые установили за 2 месяца работ. Были и те, кто возмущался, что ремонт идет слишком долго.

Ветеран АТО потратил премию на ремонт подъезда во Львове (видео: YouTube)

Мужчина самостоятельно профинансировал ремонт. Благодаря ему в подъезде установили новую плитку, пандус, перила, а также камеры видеонаблюдения.

По его словам, он хотел что-то оставить после себя, и дать понять обществу, что люди идут на войну не за льготы, землю и кредиты с минимальными ставками, а за тем, чтобы отстоять независимость Украины.

Сейчас жильцы дома уже довольны. Представители ЖЭКа рассказали, что помогали, как могли. Они предоставили цемент, металл, клей для плитки и сварщика. Без денег Николая жильцы дома еще бы долго ждали ремонт.

В 2014 году Николай вместе со своим братом-близнецом ушел на фронт в рядах 80-й десантно-штурмовой бригады. Больше года он защищал Пески, Счастье, Трехизбенку, 32-й блокпост. В данный момент Николай возглавляет Госэкоинспекцию.