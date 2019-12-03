ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зверобой в прямом эфире обматерила Савченко: все подробности и видео

STYLERЖизнь    03.12.2019 - 08:32
Зверобой в прямом эфире обматерила Савченко: все подробности и видео
Зверобой обматерила Савченко (фото: РБК-Украина)

Зверобой жестко высказалась о Савченко под стенами ГБР

Волонтер и ветеран АТО Маруся Зверобой возле Государственного бюро расследований, куда ее вызвали в качестве свидетеля 2 декабря, резко высказалась о бывшем депутате Надежде Савченко.

Под стенами ведомства Зверобой заявила, что ее за свои деньги "раскручивает" президент Украины Владимир Зеленский. Когда журналист задал ей вопрос о том, не считает ли она себя продолжателем дел Надежды Савченко, она очень резко высказалась.

"Бл*ть. Причем я к этой ху*не. Не бесите меня... давайте нормальный вопрос. Какое у нее дело? Взорвать Верховную Раду?" – заявила Зверобой.

Зверобой обматерила Савченко (видео: YouTube)

Она также рассказала, что когда у нее в доме проходили обыски, то сотрудники ГБР не указали ее статус. Ей не сказали, является ли она подозреваемой, или свидетелем.

Зверобой отметила, что ей непонятно на какое следственное действие ее вызывают, поэтому она не пойдет на допрос в ГБР. Она подчеркнула, что в вызове не было указано, какой это будет допрос.

Напомним, что Генпрокуратура открыла криминальное производство в отношении Зверобой после того, как она записала вместе с нардепом Софией Фединой видео, в котором раскритиковала общение Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом и заявила, что во время одной из таких поездок президент может стать жертвой покушения.

Зачем эти раздражители? Суд принял решение по делу участницы АТО "Пумы" Жизнь была героической: все подробности смерти ветерана АТО в Луганской области
Новости Украины ветеран АТОМаруся Зверобой
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь