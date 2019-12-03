Зверобой в прямом эфире обматерила Савченко: все подробности и видео

Зверобой обматерила Савченко (фото: РБК-Украина)

Зверобой жестко высказалась о Савченко под стенами ГБР

Волонтер и ветеран АТО Маруся Зверобой возле Государственного бюро расследований, куда ее вызвали в качестве свидетеля 2 декабря, резко высказалась о бывшем депутате Надежде Савченко.

Под стенами ведомства Зверобой заявила, что ее за свои деньги "раскручивает" президент Украины Владимир Зеленский. Когда журналист задал ей вопрос о том, не считает ли она себя продолжателем дел Надежды Савченко, она очень резко высказалась.

"Бл*ть. Причем я к этой ху*не. Не бесите меня... давайте нормальный вопрос. Какое у нее дело? Взорвать Верховную Раду?" – заявила Зверобой.

Зверобой обматерила Савченко (видео: YouTube)

Она также рассказала, что когда у нее в доме проходили обыски, то сотрудники ГБР не указали ее статус. Ей не сказали, является ли она подозреваемой, или свидетелем.

Зверобой отметила, что ей непонятно на какое следственное действие ее вызывают, поэтому она не пойдет на допрос в ГБР. Она подчеркнула, что в вызове не было указано, какой это будет допрос.

Напомним, что Генпрокуратура открыла криминальное производство в отношении Зверобой после того, как она записала вместе с нардепом Софией Фединой видео, в котором раскритиковала общение Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом и заявила, что во время одной из таких поездок президент может стать жертвой покушения.