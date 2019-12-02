Зверобой экстренно обратилась к украинцам: в наш дом пришел враг

Маруся Зверобой пришла на допрос в ГБР (фото: РБК-Украина)

Зверобой пришла на допрос в ГБР "как свидетель"

Марусю Зверобой, у которой 28 ноября ГБР и СБУ провело обыски, изъяв незарегистрированное оружие, телефон и блокнот, заблокировали в социальных сетях. Волонтер записала новое видеообращение, которое распространяют те, кто ее поддерживают.

Напомним, правоохранители "взялись" за 41-летнюю ветерана АТО после того, как она в прямом эфире раскритиковала общение Зеленского с добровольцами на Донбассе, сказав, что во время такой поездки президент может стать объектом покушения. В прокуратуре расценили подобные слова, как "угрозу жизни президенту". В понедельник, 2 декабря, Маруся Зверобой пришла в ГБР на допрос, где ее ждали сотни активистов.

Маруся Зверобой пришла на допрос в ГБР (фото: РБК-Украина)

В своем обращении Маруся Зверобой рассказала, что против нее используют "грязные технологии", целью которой является "за*рать" ее имя.

"Сегодня утром наблюдаю такую технологию... Ее используют два клана. Вот она была такая молодец еще в Правом секторе, а потом ее начали использовать", - говорит Зверобой.

По словам волонтера, поддержку ей высказали различные политические силы, противостоящие между собой.

По ее мнению, право отстаивать свои мысли и убеждения не должно быть предметом политических манипуляций. Ведь у Украины есть один враг, против которого нужно бороться.

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Марусю заблокували всюди. Прошу репост звернення Опубліковано Андреєм Серебрянским Понеділок, 2 грудня 2019 р.

Новое обращение Маруси Зверобой (видео: facebook.com/Андрей Серебрянский)

Стоит отметить, что 2 декабря, Марусю Зверобой вызвали в ГБР для допроса в качестве свидетеля. Под зданием бюро проходит акция протеста, куда активисты в качестве насмешики принесли игрушечное оружие и наручники.

Прямо зі зброєю в ДБР!!! Опубліковано Андреєм Серебрянским Понеділок, 2 грудня 2019 р.

Акция поддержки Маруси Зверобой под ГБР (видео: facebook.com/Андрей Серебрянский)

Активисты восторженно встретили Марусю Зверобой, которая пришла на допрос в Государственное бюро расследований.

Маруся Зверобой пришла на допрос в ГБР (фото: РБК-Украина)