СБУ завела дело из-за высказываний Федины

Фото: София Федина (prm.ua)

СБУ назначила лингвистическую экспертизу

Служба безопасности Украины завела дело из-за высказываний нардепа Софии Федины и волонтерки Маруси Зверобой в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов в интервью "Главком", передает РБК-Украина.

По словам Баканова, если лингвистическая экспертиза установит, что в высказываниях Федины или Зверобой были реальные угрозы, то нардепу грозит тюремное заключение.

"Я считаю, это дело будет иметь продолжение в ближайшее время ... Насколько мне известно, уголовное производство открыто, я думаю, соответствующая экспертиза назначена. В Службе безопасности тоже есть такое производство", - заявил он.

Напомним, обсуждая разговор Зеленского с добровольцами в Золотом, нардеп Федина и волонтер Маруся Зверобой высказали предположение, что во время одной из таких поездок на Донбасс глава государства может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

После этого нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура написал заявление с просьбой привлечь Федину и Зверобой к ответственности из-за высказываний, в которых, по его мнению, были угрозы.

Как писало РБК-Украина, Генеральная прокуратура открыла производство по факту возможного совершения преступления Фединой из-за высказываний в сторону президента Зеленского. Подследственность дела была определена за Государственным бюро расследований.