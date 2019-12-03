Звіробій в прямому ефірі обматюкала Савченко: всі подробиці та відео

Звіробій обматюкала Савченко (фото: РБК-Україна)

Звіробій жорстко висловилася про Савченко під стінами ДБР

Волонтер і ветеран АТО Маруся Звіробій біля Державного бюро розслідувань, куди її викликали в якості свідка 2 грудня, різко висловилася про колишнього депутата Надії Савченко.

Під стінами відомства Звіробій заявила, що її за свої гроші "розкручує" президент України Володимир Зеленський. Коли журналіст задав їй питання про те, чи не вважає вона себе продовжувачем справ Надії Савченко, вона дуже різко висловилася.

"Бл*ть. Причому я до цієї ху*ні. Не бесіте мене... давайте нормальне питання. Яке у неї діло? Підірвати Верховну Раду?" – заявила Звіробій.

Звіробій обматюкала Савченко (відео: YouTube)

Вона також розповіла, що коли у неї в будинку проходили обшуки, то співробітники ДБР не вказали її статус. Їй не сказали, чи є вона підозрюваною, або свідком.

Звіробій зазначила, що їй незрозуміло на яку слідчу дію її викликають, тому вона не піде на допит в ГБР. Вона підкреслила, що у виклику не вказано, який це буде допит.

Нагадаємо, що Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження щодо Звіробій після того, як вона записала разом з нардепом Софією Фединою відео, в якому розкритикувала спілкування Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому і заявила, що під час однієї з таких поїздок президент може стати жертвою замаху.