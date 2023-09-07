"Зверніться до психіатра!" Дмитро Ступка нахамив мамі відомого захисника "Азовсталі"

Що написав актор

На своїй сторінці в Instagram Ступка опублікував світлину з ресторану і написав, що почувається щасливим, бо коханий і кохає. Також він написав, що сумує за українцями.

"А мрія одна, щоб якнайшвидше закінчилася війна! Сумую за вами, мої любі UA", - написав актор, сидячи за столом з морепродуктами та вином.

Дмитро Ступка (фото: instagram.com/stupka777)

Пост Дмитро Ступка опублікував і в Facebook, на який відреагувала мати українського військовослужбовця з полку "Азов" Іллі Самойленка.

"Цинічненько. Але не здивована", - написала Алла Самойленко в коментарях. Однак, Ступка у відповідь у хамській манері запропонував їй звернутися до психіатра.

"Мені вас шкода. Зверніться до психіатра!" - написав він.

Через деякий час коментар актор видалив.

Дмитро Ступка нахамив мамі відомого захисника "Азовсталі" (фото: скриншот)

Як відреагували українці

У коментарях українці присоромили онука легендарного Богдана Ступки, після чого він видалив свої коментарі та допис.

Зокрема, коли українці у коментарях йому запропонували повернутись додому, а не просто показово сумувати за країною, то він відповів: "ще не час!"

До того ж інші користувачі засудили поведінку Ступки, який у хамський манері відповів мамі українського захисника.

"Фу, яка гидота та сором, писати таке людині, у якої син відомий на всю країну як мужній захисник та герой. Краще б проковтнули та промовчали, навіть у день народження, якщо не маєте ані гідності, ані поваги до співвітчизників, які ризикують усім та віддають своє життя за нас", - написала у відповідь Дмитру українка.

Дмитро Ступка зганьбився у мережі (фото: скриншот)

Що відомо про Іллю Самойленка

Ілля Самойленко - відомий 29-річний український військовий із позивним "Гендальф", командир та спікер "Азова".

Воювати Ілля Самойленко пішов у 2015 році, коли йому був 21 рік. Він навчався на історичному факультеті Київського національного університету. Мріє завершити навчання після закінчення війни.

З початку блокади Маріуполя разом із побратимами знаходився на Азовсталі. Протягом довгих днів блокади Ілля Самойленко розповідав новини з підземних катакомб. Також він провів пресконференцію командирів "Азову" англійською мовою.

Ілля втратив у бойових діях ліву руку та праве око. У нього - титановий механічний протез та штучне око.

Ілля Самойленко (фото: РБК-Україна, Віталій Носач)

Додамо що мама Іллі - Алла Самойленко - відома особистість в кіноколах.

Вона займається кастингом. Алла Самоленко знайшла акторів для понад українських 60 фільмів.