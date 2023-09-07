"Обратитесь к психиатру!" Дмитрий Ступка нахамил маме известного защитника "Азовстали"

Что написал актер

На своей странице в Instagram Ступка опубликовал фотографию из ресторана и написал, что чувствует себя счастливым, потому что любит и любим. Также он написал, что скучает по украинцам.

"А мечта одна, чтобы как можно быстрее закончилась война! Скучаю по вами, мои дорогие UA", - написал актер, сидя за столом с морепродуктами и вином.

Дмитрий Ступка (фото: instagram.com/stupka777)

Пост Дмитрий Ступка опубликовал и в Facebook, на который отреагировала мать украинского военнослужащего из полка "Азов" Ильи Самойленко.

"Цинически. Но не удивлена", - написала Алла Самойленко в комментариях. Однако Ступка в ответ в хамской манере предложил ей обратиться к психиатру.

"Мне вас жаль. Обратитесь к психиатру!" - написал он.

Через некоторое время комментарий актер удалил.

Дмитрий Ступка нахамил маме известного защитника "Азовстали" (фото: скриншот)

Как отреагировали украинцы

В комментариях украинцы пристыдили внука легендарного Богдана Ступки, после чего он удалил свои комментарии и допис.

В частности, когда украинцы в комментариях ему предложили вернуться домой, а не просто показательно скучать по стране, он ответил: "еще не время!"

К тому же, другие пользователи осудили поведение Ступки, который в хамской манере ответил маме украинского защитника.

"Фу, какая мерзость и стыд, писать такое человеку, у которого сын известен на всю страну как мужественный защитник и герой. Лучше бы проглотили и промолчали, даже в день рождения, если нет ни достоинства, ни уважения к соотечественникам, которые рискуют всем и отдают свою жизнь за нас", - написала в ответ Дмитрию украинка.

Дмитрий Ступка опозорился в сети (фото: скриншот)

Что известно об Илье Самойленко

Илья Самойленко - известный 29-летний украинский военный с позывным "Гендальф", командир и спикер "Азова".

Воевать Илья Самойленко пошел в 2015 году, когда ему был 21 год. Он учился на историческом факультете Киевского национального университета. Мечтает завершить учебу после окончания войны.

С начала блокады Мариуполя вместе с собратьями находился на Азовстали. В течение долгих дней блокады Илья Самойленко рассказывал новости из подземных катакомб. Также он провел пресс-конференцию командиров "Азова" на английском языке.

Илья потерял в боевых действиях левую руку и правый глаз. У него - титановый механический протез и искусственный глаз.

Илья Самойленко (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Добавим, что мама Ильи - Алла Самойленко - известная личность в кинокругах.

Она занимается кастингом. Алла Самоленко нашла актеров для более 60 украинских фильмов.