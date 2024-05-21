Зважуватися чи не зважуватися: як часто треба робити процедуру і чи потрібно взагалі
Якщо у вас вдома є ваги, ви можете зважуватися будь-коли, проте постає питання в меті. Проте цифра насправді говорить дещо й про ваше здоров'я, окрім зміни маси тіла.
Про те, як часто треба зважуватися і для чого це потрібно, читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).
На що вказує вага
Вага допомагає визначити індекс маси тіла. А от цифра, яка з'являється на вагах - це сума сухої маси тіла - м'язів, органів, кісток і рідини, такої як вода і кров, та жирової маси, так званої жирової тканини.
Сама по собі вага, без врахування зросту - і, насправді інших факторів - майже нічого не говорить про стан здоров'я.
Що таке індекс маси тіла
Індекс маси тіла або ІМТ - це специфічний показник, який при врахуванні зросту й ваги допомагає встановити, чи здоровою є вага.
ІМТ вираховують за наступною формулою: вага (кг) ÷ квадрат зросту (м) = ІМТ.
Наприклад, при зрості 165 см, і вазі - 60 кг, ІМТ можна порахувати так: 60 ÷ (1,65 х 1,65) = 22,03.
Цей показник інтерпретують так:
- цифра менше за 18,5 - вага недостатня;
- цифра від 18,5 до 24,9 - вага в діапазоні норми;
- цифра від 25,0 до 29,9 - вага надмірна;
- цифра від 30,0 і більше - ризик ожиріння.
Проте, як зазначає МОЗ, ІМТ застосовується для тих, хто старше 18 років. Щоб зрозуміти, чи є вага здоровою у дітей від двох років, при розрахуванні ІМТ, враховують також стать і вік, окрім зросту й ваги.
Крім того, стандартну формулу ІМТ не використовують при вагітності. До того ж сам по собі індекс маси тіла не може свідчити про стан здоров'я.
Адже м'язова маса, яка щільніша за жирову, збільшує вагу людини, виводячи показник ІМТ за межі норми - як от у професійних спортсменів.
Також ІМТ не враховує такі речі, як ваша генетика або попередні захворювання. Тож поставити будь-який діагноз може лише лікар після необхідних обстежень та аналізів - а самостійне визначення ІМТ, за відсутності медичної освіти, дасть досить мало.
Як часто варто зважуватися
Попри те, що зважування дає розуміння своєї ваги - що, можливо, питатиме лікар під час планового огляду - щоденне зважування не є універсальним рішенням.
Для однієї людини за певних умов щоденне зважування може бути корисним. Комусь достатньо лише раз на тиждень, комусь - на місяць.
Як часто зважуватися (ілюстрація: Freepik)
Як зазначає Дональд Хенсруд, доцент кафедри дієтології та профілактичної медицини Медичного коледжу клініки Майо, зі збільшенням ваги набирається не лише жир, але й м'язова маса.
Тож незмінна цифра на вагах зовсім необов'язково показує незмінність жирової тканини - особливо при регулярній фізичній активності.
В яких випадках треба регулярно зважуватися
Регулярне зваження може бути корисним, якщо мета - підтримувати вагу в нормі (набір маси або схуднення), яка визначається лікарем. А також - контролювати зміни в організмі для своєчасного виявлення можливих проблем.
Важливо пам'ятати і про збалансований раціон і фізичні вправи для підтримання здоров'я та регулярні медичні огляди - адже причиною зміни ваги, втоми, та інших ознак, може бути, наприклад, порушення обміну речовин, яке не зникне завдяки самостійно обраній дієті.
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Використані джерела для підготовки матеріалу: МОЗ, Health.