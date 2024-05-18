Ризик розмноження бактерій і гіпоксії? Чи безпечно насправді спати в контактних лінзах
Контактні лінзи - досить зручний спосіб мати чіткий зір. Вони не злітають і не розбиваються, на відміну від окулярів, відрізняються за складом, тривалістю носіння, діоптріями та радіусом кривизни - здається, мають лише переваги. Але залишається питання про те, чи можна в них спати.
Про те, яка небезпека сну в контактних лінзах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Health.
Чи можна спати в контактних лінзах
Оскільки люди можуть спокійно носити лінзи протягом тривалого часу вдень, часто вважається, що спати в лінзах також безпечно. Однак експерти сходяться на думці, що це не так.
Хоча існують так лінзи, в яких зазначена можливість не лише денного носіння, а й сну (однак це зменшує термін використання), існують певні ризики.
Які проблеми виникають при сні в лінзах
Офтальмологи виділяють дві основні проблеми, які можуть бути спричинені носінням лінз під час сну.
Перешкоджають доступу кисню
За словами Джеймса Рейнольдса, професора кафедри офтальмології в Університеті Буффало в Інституті Росса, рогівка, на якій розміщені контактні лінзи, не має кровоносних судин, тому їй потрібен доступ кисню з повітря.
Контактні лінзи можуть ускладнити доступ достатньої кількості кисню до рогівки, що може призвести до пошкодження поверхневих клітин рогівки, які називаються епітеліальними клітинами.
Хоча такі пошкодження трапляються час від часу, і в більшості випадків ці клітини відновлюються, якщо вони позбавлені кисню занадто довго - що може статися, коли людина постійно спить в контактних лінзах - проблема може погіршитися.
Сприяють розмноженню бактерій
Як зазначає доктор медичних наук Роберт Федер, якщо сльози не можуть легко потрапити на рогівку, вона може руйнуватися і бути вразливою до бактерій, які знаходяться на контактній лінзі.
Чи треба знімати контактні лінзи на ніч (ілюстрація: Freeepik)
Хоча м'які лінзи утримують воду, на них також може затримуватися сміття або бактерії, які випадково потрапляють в око протягом дня. Якщо лінзи регулярно не чистити, люди ризикують отримати інфекцію. Ризик зростає у разі сну в лінзах.
Адже, за словами доктора, сон в контактних лінзах, особливо якщо це відбувається часто, створює ідеальне, тепле та темне середовище для бактерій, водночас роблячи рогівку більш вразливою.
Це може спричинити виразку рогівки (бактеріальний кератит) - хворобливий дефект на поверхні рогівки, який часто викликається бактеріальними інфекціями.
Як зменшити ризики
Важливо зазначити, що, хоча ризики інфекцій ти негативного впливу на зір зростають через сон в контактних лінзах, загалом ситуація не настільки критична.
Наприклад, за оцінками, щорічна захворюваність на бактеріальний кератит, пов'язаний з контактними лінзами, становить лише чотири особи на 10 000 в США.
До того ж короткочасне випадкове дрімання вдень у контактних лінзах, за словами експертів, на відміну від нічного сну, нестрашне. Однак в будь-якому випадку варто вийняти контактні лінзи, закапати очні краплі і дати очам трохи відпочити.
Існує низка інших факторів, які можуть вплинути на ризик розвитку ускладнень, пов'язаних з носінням контактних лінз - зокрема, термін носіння лінз, їхній склад та індивідуальна сприйнятливість людини до інфекцій.
Проте лінзи, схвалені для сну, за словами Джордан Джонс, лікар-офтальмолог, так само можуть становити ризик - хоча й незначний.
Як загальне правило, найбезпечніше завжди дотримуватися належної гігієни, щоб уникнути пошкодження очей. Ці гігієнічні практики містять наступні рекомендації:
- не спати в контактних лінзах;
- ретельно мити руки перед тим, як надягати чи знімати контактні лінзи;
- очищувати лінзи спеціальним розчином;
- замінювати розчин для контактних лінз в контейнері новим, а не доливати рідину до старого розчину;
- уникати потрапляння води, щоб уникнути потрапляння мікробів і бактерій;
- очищати футляр для контактних лінз і замінювати його кожні три місяці.
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