Взвешиваться или не взвешиваться: как часто нужно делать процедуру и нужно ли вообще
Если у вас дома есть весы, вы можете взвешиваться в любое время, однако встает вопрос в цели. Однако цифра действительно говорит кое-что и о вашем здоровье, кроме изменения массы тела.
О том, как часто нужно взвешиваться и зачем это нужно, читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
На что указывает вес
Вес помогает определить индекс массы тела. А вот цифра, которая появляется на весах - это сумма сухой массы тела - мышц, органов, костей и жидкости, такой как вода и кровь, и жировой массы, так называемой жировой ткани.
Сам по себе вес, без учета роста - и, на самом деле других факторов - почти ничего не говорит о состоянии здоровья.
Что такое индекс массы тела
Индекс массы тела или ИМТ - это специфический показатель, который при учете роста и веса помогает установить, здоров ли вес.
ИМТ рассчитывают по следующей формуле: вес (кг) ÷ квадрат роста (м) = ИМТ.
Например, при росте 165 см, и весе - 60 кг, ИМТ можно посчитать так: 60 ÷ (1,65 х 1,65) = 22,03.
Этот показатель интерпретируют следующим образом:
- цифра менее 18,5 - вес недостаточный;
- цифра от 18,5 до 24,9 - вес в диапазоне нормы;
- цифра от 25,0 до 29,9 - вес избыточный;
- цифра от 30,0 и более - риск ожирения.
Однако, как отмечает Минздрав, ИМТ применяется для тех, кто старше 18 лет. Чтобы понять, является ли вес здоровым у детей от двух лет, при расчете ИМТ, учитывают также пол и возраст, кроме роста и веса.
Кроме того, стандартную формулу ИМТ не используют при беременности. К тому же, сам по себе индекс массы тела не может свидетельствовать о состоянии здоровья.
Ведь мышечная масса, плотнее жировой, увеличивает вес человека, выводя показатель ИМТ за пределы нормы - как у профессиональных спортсменов.
Также ИМТ не учитывает такие вещи как ваша генетика или предыдущие заболевания. Так что поставить любой диагноз может только врач после необходимых обследований и анализов - а самостоятельное определение ИМТ, при отсутствии медицинского образования, даст достаточно мало.
Как часто стоит взвешиваться
Несмотря на то, что взвешивание дает понимание своего веса - что, возможно, будет спрашивать врач во время планового осмотра - ежедневное взвешивание не является универсальным решением.
Для одного человека при определенных условиях ежедневное взвешивание может оказаться полезным. Кому-то достаточно только раз в неделю, кому-то - в месяц.
Как часто взвешиваться (иллюстрация: Freepik)
Как отмечает Дональд Хенсруд, доцент кафедры диетологии и профилактической медицины Медицинского колледжа клиники Майо, с увеличением веса набирается не только жир, но и мышечная масса.
Так что неизменная цифра на весах совсем необязательно показывает неизменность жировой ткани - особенно при регулярной физической активности.
В каких случаях нужно регулярно взвешиваться
Регулярное взвешивание может быть полезным, если цель - поддерживать вес в норме (набор массы или похудения), определяемый врачом. А также - контролировать изменения в организме для своевременного выявления возможных проблем.
Важно помнить и о сбалансированном рационе и физических упражнениях для поддержания здоровья, и регулярных медицинских осмотрах - ведь причиной изменения веса, усталости и других признаков может быть, например, нарушение обмена веществ, которое не исчезнет благодаря самостоятельно выбранной диете.
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Использованные источники для подготовки материала: Минздрав, Health.