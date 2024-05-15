Чи треба вмиватися вранці: яка шкода від регулярного очищення шкіри

Вмивання обличчя - важливий спосіб підтримувати шкіру здоровою та чистою, але чи не може очищення шкіри двічі на день завдати більше шкоди, ніж користі?

Про те, чи треба вмиватися вранці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Health .

Чи треба вмиватися вранці

Коли йдеться про те, як часто потрібно очищати шкіру, універсальної відповіді не існує. Дерматологиня Керолін Сталл зауважує, що кількість вмивань залежить від індивідуального типу шкіри.

Для деяких людей, особливо тих, хто має схильність до акне або жирну шкіру, вмивання обличчя двічі на день може бути корисним.

Окрім цього, ранкове вмивання може допомогти видалити надлишок шкірного сала і відмерлі клітини шкіри, які можуть закорковувати пори. Тож це також хороший спосіб позбутися залишків продуктів по догляду за шкірою, включаючи нафтові продукти, віск, масло і важкі олії.

Позбавлення від цього бруду, шкірного жиру та іншого сміття вранці зменшує ймовірність подальшої закупорки пор і висипань, за словами дерматологині Стейсі Талл. Ранкове вмивання також може запобігти накопиченню клітин шкіри, які можуть призвести до тьмяного або нездорового вигляду.

На думку дерматологів, наш організм все ще виробляє шкірне сало масло і "скидає" клітини шкіри під час сну. Крім цього, навіть якщо вмиватися на ніч, накопичується бруд з постільної білизни та волосся.

Іншими словами, вмивання мінімум двічі на день загалом корисне для більшості людей.

Кому вмиватися рідше

Хоча очищення обличчя вранці може покращити стан шкіри деяких людей, це не обов'язково для всіх.

За словами дерматологів, люди з чутливою шкірою або запальними захворюваннями шкіри, такими як екзема, розацеа та псоріаз, можуть мати сухість шкіри внаслідок частих вмивань за день.

Позбавлення шкіри природних ліпідів, що виробляються протягом ночі, може порушити бар'єрну функцію шкіри, роблячи її більш сприйнятливою до подразнень - тому важливо не перестаратися.

Адже в деяких випадках занадто часте вмивання обличчя може спричинити порушення мікробіоту шкіри та погіршити її стан, зробивши більш чутливою до подразнень або призвівши до періорального дерматиту.

Як ще можна очистити шкіру

Якщо людина хоче спробувати зменшити кількість вмивань, все ж є кілька способів освіжити шкіру обличчя вранці. Збризнути обличчя водою після прокидання, може бути хорошим варіантом.

За словами дерматологів, для людей з чутливою або сухою шкірою використання води без мийного засобу вранці може бути достатнім, оскільки така рідина не видаляє захисні ліпіди, які допомагають підтримувати шкірний бар'єр.

А очищення міцелярною водою вранці може бути корисним для людей з більш жирним типом шкіри обличчя або тих, хто хоче видалити шкірний жир з минулої ночі.

Серед інших варіантів - зволожувальні місти, тоніки або попередньо зволожені серветки для обличчя.

Проте важливо вибрати продукт, який найбільше підходить для вашого типу шкіри та її потреб.

Як визначити кількість вмивань на день

Кількість вмивань, використання додаткових засобів та їхній склад залежать від індивідуальних особливостей. Створюючи свою процедуру догляду за шкірою, необхідно взяти до уваги кілька моментів, наведених нижче.

Тип шкіри: сухий, жирний, комбінований та чутливий типи шкіри потребують різних засобів та інгредієнтів.

сухий, жирний, комбінований та чутливий типи шкіри потребують різних засобів та інгредієнтів. Сила очищення: деякі люди можуть віддавати перевагу м'яким ранковим очищувальним засобам, тоді як інші можуть використовувати альтернативні засоби, такі як серветки або вода.

деякі люди можуть віддавати перевагу м'яким ранковим очищувальним засобам, тоді як інші можуть використовувати альтернативні засоби, такі як серветки або вода. Необхідність сироваток та процедур: застосування спеціальних сироваток або процедур, можуть допомогти позбутися конкретних проблем шкіри.

Однак як при певних проблемах зі шкірою, так і для індивідуальної рекомендації щодо створення процедури догляду за шкірою, завжди краще звернутися до дерматолога.