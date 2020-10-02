Звал гулять, но у меня все не было времени: подруга погибшего курсанта тронула историей

Девушка рассказала о друге-курсанте, погибшем в авиакатастрофе в Чугуеве (коллаж: РБК-Украина)

Девушка рассказала о прерванной любви, которая так и не началась

Трагедия в Чугуеве и гибель 26 человек в авиакатастрофе военного самолета Ан-26 шокировала украинцев, и миллионы граждан скорбят о погибших 25 сентября курсантах, офицерах и членах экипажа воздушного транспортника.

Родные, близкие и друзья погибших, а также просто неравнодушные возле Харьковского национального университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба устанавливали свечи и лампадки, несли цветы и венки. Многие не скрывали слез и делились трогательными историями о молодых авиаторах.

Как рассказала девушка Наташа из Харькова, погибший в результате катастрофы 21-летний курсант Владимир Олабин был ее другом. Об этом передает "КП в Украине".

Говоря о парне, девушка плачет. Наташа призналась, что курсант звал ее на свидание, но встреча все откладывалась... а теперь уже не состоится никогда.

"Звал погулять, но у меня как-то все не было времени", - вздыхает харьковчанка.

Девушка рассказала, что с Владимиром они познакомились в социальных сетях.

"Мы общались с ним каждый день! Он очень добрый мальчик, я таких людей не встречала никогда. Он мне писал, что любит свою специальность, небо, увлекается техникой", - говорит Наташа.

В последний раз парень написал ей после обеда в день трагедии, спрашивал, как у нее дела. Около 19:00 Наташа ответила и спросила - как он. Уже 26 сентября утром написала: "Доброе утро. Почему не отвечаешь?".

"Я написала, а он не ответил… Начала через друзей узнавать, смотреть сториз, так и узнала, что он умер... Я не могла поверить просто. Такие добрые люди покидают нас. Мне так жаль его родителей", - рыдает она.

Девушка добавила, что за гибель Владимира и всех остальных, находившихся на борту упавшего Ан-26, а также за разбитое сердце родителей и друзей, и за любовь, которой просто не хватило времени, чтобы начаться - виновники трагедии обязательно должны понести наказание.

Владимир Олабин был родом из Николаевской области. В соцсетях парень публиковал фото с друзьями, с поездок, с авто и мотоциклами. Единственный снимок с самолетом подписал лаконично: "Мечта - задача".

Владимир Олабин (фото: соцсети)

Как сообщалось ранее, при крушении Ан-26 в Чугуеве погиб сын депутата и ветерана АТО Вадима Олабина - Владимир Олабин.

Также мы писали о том, что родные и близкие Андрея Роспотнюка рассказали трогательную историю жизни курсанта, погибшего в катастрофе Ан-26 в Чугуеве.