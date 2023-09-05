Зв'язок стане кращим: у яких випадках потрібно змінювати SIM-картку

Як заміна SIM-картки допоможе вберегтися від шахраїв

Часто шахраї намагаються отримати доступ до вашого номера, а через нього - до ваших інтернет-банкінгів.

Уявіть, що вам зателефонує людина і представиться співробітником вашого мобільного оператора. Від нього ви дізнаєтеся, що термін дії вашої SIM-карти добігає кінця, і його потрібно продовжити або замінити SIM-карту. Щоб продовжити, потрібно лише підтвердити запит, продиктувавши код з SMS.

Після цього шахраї за кілька хвилин можуть спустошити ваші банківські рахунки.

Зловмисники, розмовляючи з вами, спробують зайти у ваш особистий кабінет на сайті оператора. Це станеться, якщо ви продиктуєте код.

Важливо знати, що оператори мобільного зв’язку ніколи не телефонують для того, щоб повідомити своїх абонентів про завершення терміну дії SIM-карти. До того ж немає ніякого терміну дії.

Не потрібно замінювати, якщо старий і новий гаджети працюють із SIM-картами одного розміру. Також вік картки - не причина її замінювати.

Коли потрібно міняти SIM-карту

Це потрібно робити, якщо ви загубили картку разом із гаджетом. Якщо таке трапилося з вами, то якнайшвидше спочатку заблокуйте втрачену сімку.

Також замінити потрібно, коли ваш гаджет вимагає SIM-картки іншого розміру.

Коли SIM-карта стає несумісною з технологіями зв’язку, які використовує ваш оператор, то її теж потрібно замінити.

Ознакою несправності картки є те, коли гаджет часто втрачає з’єднання з мережею без видимих причин, при цьому той самий гаджет працює нормально, якщо в нього встановити іншу сімку.

До того ж існує eSIM. Це чудовий лайфхак, якщо у вас усі комірки для SIM та карт пам'яті зайняті, eSIM - ідеальний спосіб користуватися перевагами зв'язку нічого не міняючи.