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Связь станет лучше: в каких случаях нужно менять SIM-карту

В каких случаях необходимо менять старую SIM-карту (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Если вы заметили, что ваш мобильный телефон стал хуже ловить сеть, то не стоит сразу полагать, что проблема в смартфоне. Причиной может оказаться устаревшая SIM-карта.

Об этом пишет Itechua.

Как замена SIM-карты поможет уберечься от мошенников

Часто мошенники пытаются получить доступ к вашему номеру, а через него - к вашим интернет-банкингам.

Представьте, что вам позвонит человек и представится сотрудником вашего мобильного оператора. От него вы узнаете, что срок действия вашей SIM-карты подходит к концу, и его нужно продлить или заменить SIM-карту. Чтобы продлить, нужно только подтвердить запрос, продиктовав код SMS.

После этого мошенники через несколько минут могут опустошить ваши банковские счета.

Злоумышленники, разговаривая с вами, попытаются зайти в ваш личный кабинет на сайте оператора. Это произойдет, если вы продиктуете код.

Важно знать, что операторы мобильной связи никогда не звонят, чтобы сообщить своим абонентам о завершении срока действия SIM-карты. К тому же нет никакого срока действия.

Не нужно заменять, если старые и новые гаджеты работают с SIM-картами одного размера. Также возраст карты - не причина ее заменять.

Когда необходимо менять SIM-карту

Это нужно делать, если вы потеряли карту вместе с гаджетом. Если такое случилось с вами, то как можно быстрее сначала заблокируйте утраченную симку

Также заменить нужно, когда ваш гаджет требует SIM-карты другого размера.

Когда SIM-карта становится несовместимой с технологиями связи, используемыми вашим оператором, то ее тоже нужно заменить.

Признаком неисправности карты является то, когда гаджет часто теряет соединение с сетью без видимых причин, при этом тот же гаджет работает нормально, если у него установить другую симку.

К тому же существует eSIM. Это отличный лайфхак, если у вас все ячейки для SIM и карт памяти заняты, eSIM идеальный способ пользоваться преимуществами связи ничего не меняя.

Ранее мы сообщали, что в Украине изменились правила оплаты за мобильную связь.

Также мы писали, как правильно заряжать смартфон, чтобы он служил долго.

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