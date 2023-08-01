В Україні змінилися правила оплати за мобільний зв'язок: як поповнити рахунок

В Україні з 1 серпня змінився порядок проведення операцій із готівкою через платіжні термінали. Це стосується також поповнення телефонних рахунків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-служби мобільних операторів.

Як повідомили у прес-службі Vodafone , новий порядок передбачає обов'язкову ідентифікацію платника при поповненні мобільного рахунку.

Ідентифікація буде здійснюватись за допомогою відправки на номер мобільного телефону одноразового пароля.

"З серпня цього року для оплати мобільних послуг готівкою за допомогою платіжних пристроїв платники повинні мати при собі мобільні телефони та перебувати у зоні стабільного покриття мережі", - зазначили у прес-службі.

Vodafone обіцяє всіляко сприяти фінансовим партнерам у використанні різних способів доставки одноразових паролів (повідомлення в месенджери, телефонні дзвінки, SMS тощо) у разі, якщо раніше використаний спосіб буде недоступним платнику.

Крім того, у "Києвстарі" надали інструкцію, як пройти додатковий етап ідентифікації у терміналах компанії

1. До внесення коштів потрібно ввести свій номер телефону, на який прийде вхідний виклик (у випадку, якщо виклик не надходить, можна замовити відправку SMS-повідомлення).

2. Для підтвердження операції необхідно ввести останні чотири цифри номера, з якого надходить виклик (слухавку брати не потрібно) або ж код із SMS чи повідомлення у месенджері.

3. Після цього можна вносити необхідну суму до платіжного термінала.

Якщо поповнюється рахунок іншої особи, необхідно:

1. Ввести номер телефону абонента, який бажаєте поповнити.

2. Під час запиту на ідентифікацію - ввести свій номер, на який надійде дзвінок, SMS або повідомлення у месенджері.

3. Ввести в поле для пароля останні чотири цифри номера, з якого надходить дзвінок або код із повідомлення.

4. Внести суму, на яку хочете поповнити рахунок абонента.

Ці інструкції актуальні лише під час поповнення в терміналах фірмових магазинів "Київстар", для інших терміналів процес може відрізнятися - необхідно діяти згідно з вказівками на екрані.

Нові правила

Національний банк України 1 серпня 2023 року посилив вимоги до внесення готівки через платіжні термінали. Відтепер квитанції повинні містити номер мобільного телефону платника.

Під час операції з унесення готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС)платник має:

ввести номер свого мобільного телефону на екрані ПТКС;

отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);

ввести на екрані ПТКС одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;

отримати квитанцію.

Ці вимоги стосуються операцій із унесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою ПТКС.

Без пароля

Водночас вимоги не поширюються на такі платежі, як: