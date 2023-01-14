Зустрічаємо Старий Новий рік 2023: кращі привітання в СМС, листівках і віршах

Привітання в листівках, віршах і СМС

Старий Новий рік у хаті,

Зустрічай його хутчіш.

Став на стіл горілки пляшку,

Сало і ковбаску ріж.



Принесе нехай це свято

Щастя і добро в сім’ю,

Хай ввійде кохання щире

В душу радісну твою.



Гроші водяться в кишені

І у схованці нехай,

З позитивом у майбутнє

Двері тільки відчиняй.

Іще одне прийшло зимове свято -

Постукав в двері Новий рік Старий!

Бажаю вам здоров’я й силу мати

Його стрічати ще багато літ.

Хай в домі буде мир, любов, достаток,

Хай сміх лунає в стінах кожний день,

Із друзями, сім'єю святкувати

І заспівати радісних пісень.

Вас вітаю я зі святом

Старим Новим роком,

Доля хай мішок з грошима

Вам підкине ненароком.

Щастя хай живе постійно

У вашій оселі,

Хай любов вас зігріває,

Пристрасть крутить в каруселі.

Хай цей рік буде багатим

Та здоровим в вашій хаті.

Хай виконує бажання,

Найдивніші сподівання!

Принесе усім фінансів,

Щирих роздає авансів.

Приводів дарує класних,

Стане роком змін прекрасних!

Привітати хочу вас

З Старим Новим роком,

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком.

Хай цей Старий Новий рік

Купу удачі тобі принесе!

Кіло посмішок, центнер сміху,

Тонни щастя і успіху!

***

Веселіться та радійте,

Нам ступає на поріг,

Дивне свято, незбагненне,

Добрий Старий Новий рік!

Новий рік знову прийшов!

Ну і що, що Старий, бід не жди!

Нехай у тебе все буде добре,

Сьогодні, завтра і завжди!

***

Бажаю щирих усмішок

Й сердечного тепла,

У Новім році вам багато

Щастя, ніжності й добра!

Наша сім'я вам бажає

Щастя в Старий Новий рік!

Нехай всього завжди вистачає,

І життя без турбот навік!

***

Хай днів різдвяно-новорічних

Не змарновано буде й секунди!

І щастя вогні, розпалені в січні,

Хай горять до наступного грудня!

Привітання в прозі і гарні картинки зі святом

Нехай старий Новий рік принесе до твоєї хати багато щастя, добра і радості! Нехай у душі панують гармонія та затишок! Бажаю щирого кохання, стабільного достатку, міцного здоров'я і тільки добрих людей у твоєму оточенні!

Вітаю зі старим Новим роком! Нехай старими, але незабутніми стануть добрі моменти минулого, нехай у новому році примножаться колишні успіхи, і нехай буде з ким розділити щастя та радість душі.

Зі святом вас! Нехай Старий Новий рік усі проблеми із собою забере, а залишить вам щастя та радість. Нехай наступний рік буде для вас кращим, веселішим і яскравішим.

Вітаємо з чудовим теплим сімейним святом — зі Старим Новим роком, нехай у вашій дружній родині будуть здорові, зігріті теплом і затишком Вашого гостинного будинку, будьте завжди здорові і щасливі.

Всі фото: freepik, pixabay

У Старий Новий рік нехай диво буде на порозі, стукає у двері щастя, успіх, успіх та радість. Бажаю, щоб вся ця компанія не просто гостювала, а лишилася жити в будинку. Віри у краще і вогню в очах!