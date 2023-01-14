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Встречаем Старый Новый год 2023: лучшие поздравления в СМС, открытках и стихах

Встречаем Старый Новый год (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Старый Новый год украинцы встречают 14 января 2023 года. Этот особый день является частью Святок – зимнего цикла, который начинается с Рождества и заканчивается Крещением.

Как поздравить родных и близких с праздником – в материале Styler ниже.

Поздравления в открытках, стихах и СМС

Старый Новый год пришел,
Дверь ему открой скорее.
С ним удача в дом войдет,
Сердцу станет веселее.

Я желаю не болеть,
Весь год жизнью наслаждаться,
Ни о чем не сожалеть
И почаще улыбаться.

Пусть этот старый Новый год
Тебя накроет позитивом,
И счастье светлое придет,
И будет жизнь твоя красивой!

Пускай царит в душе уют,
Пусть будут море доброты
И много радостных минут,
Ведь сбудутся твои мечты!

Этот Старый Новый год
Пусть нам счастье принесет!
Пусть желанья исполняет,
В дом пусть денег заметет!

С Новым годом пусть на пару
Преумножит нам успех,
Пусть дела идут на славу,
Здоровье будет лучше всех!


Подарит Старый Новый год
Пусть много впечатлений ярких,
Веселье, счастье принесет
И лишь желанные подарки!

Желаю чаще улыбаться,
В достатке, мире жить всегда,
И целей в жизни добиваться
Легко, без всякого труда!

Старый Новый год - ура,
Снова праздновать пора.
Бой курантов повторится,
И желание свершится.

Наливай в бокал вина,
Выпивай его до дна.
Так уж принято в стране -
Праздник праздновать вдвойне.

Пусть этот Старый Новый год
Кучу удачи тебе принесет!
Кило улыбок, центнер смеха,
Тонны счастья и успеха!

***

Пусть этот Старый Новый год
С собой проблемы заберет.
Оставит только позитив,
Чтоб Новый весел был, игрив!
Всегда чтоб были при деньгах,
С задорной радостью в глазах.
Здоровьем крепким на сто лет,
Чтоб жизнь была, как фейерверк!

Желаю в Старый Новый год
Поменьше грусти и забот,
Чтоб как по маслу, шли дела,
И круглый год душа цвела.

Еще хочу я пожелать
Не плакать и не унывать,
И чтобы планы шли на взлет,
Сегодня, завтра, целый год!

В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты
И желанья ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!

Поздравления в прозе и красивые картинки с праздником

Пусть старый Новый год принесет в твой дом много счастья, добра и радости! Пусть в душе царят гармония и уют! Желаю искренней любви, стабильного достатка, крепкого здоровья и только добрых людей в твоем окружении!

Поздравляю со старым Новым годом! Пусть старыми, но незабываемыми станут хорошие моменты прошлого, пусть в новом году умножатся прежние успехи, и пусть будет с кем разделить счастье и радость души.

С праздником вас! Пусть Старый Новый год все проблемы с собой унесет, а оставит вам счастье и радость. Пусть следующий год будет для вас лучше, веселее и ярче.

Поздравляем с прекрасным теплым семейным праздником – со Старым Новым годом, пусть в вашей дружной семье будут здоровы, согреты теплом и уютом вашего гостеприимного дома, будьте всегда здоровы и счастливы.

Все фото: freepik, pixabay

В Старый Новый год пусть чудо будет на пороге, стучится в дверь счастье, успех, успех и радость. Желаю, чтобы вся эта компания не просто гостила, а осталась жить в доме. Верь в лучшее и огня в глазах!

Раньше мы писали, что категорически нельзя делать на Старый Новый год.

Кроме того читайте, как приготовить "щедрую" кутью к празднику.

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