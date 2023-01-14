Встречаем Старый Новый год 2023: лучшие поздравления в СМС, открытках и стихах

Поздравления в открытках, стихах и СМС

Старый Новый год пришел,

Дверь ему открой скорее.

С ним удача в дом войдет,

Сердцу станет веселее.

Я желаю не болеть,

Весь год жизнью наслаждаться,

Ни о чем не сожалеть

И почаще улыбаться.

Пусть этот старый Новый год

Тебя накроет позитивом,

И счастье светлое придет,

И будет жизнь твоя красивой!

Пускай царит в душе уют,

Пусть будут море доброты

И много радостных минут,

Ведь сбудутся твои мечты!

Этот Старый Новый год

Пусть нам счастье принесет!

Пусть желанья исполняет,

В дом пусть денег заметет!

С Новым годом пусть на пару

Преумножит нам успех,

Пусть дела идут на славу,

Здоровье будет лучше всех!





Подарит Старый Новый год

Пусть много впечатлений ярких,

Веселье, счастье принесет

И лишь желанные подарки!

Желаю чаще улыбаться,

В достатке, мире жить всегда,

И целей в жизни добиваться

Легко, без всякого труда!

Старый Новый год - ура,

Снова праздновать пора.

Бой курантов повторится,

И желание свершится.

Наливай в бокал вина,

Выпивай его до дна.

Так уж принято в стране -

Праздник праздновать вдвойне.

Пусть этот Старый Новый год

Кучу удачи тебе принесет!

Кило улыбок, центнер смеха,

Тонны счастья и успеха!

***

Пусть этот Старый Новый год

С собой проблемы заберет.

Оставит только позитив,

Чтоб Новый весел был, игрив!

Всегда чтоб были при деньгах,

С задорной радостью в глазах.

Здоровьем крепким на сто лет,

Чтоб жизнь была, как фейерверк!

Желаю в Старый Новый год

Поменьше грусти и забот,

Чтоб как по маслу, шли дела,

И круглый год душа цвела.

Еще хочу я пожелать

Не плакать и не унывать,

И чтобы планы шли на взлет,

Сегодня, завтра, целый год!

В этот Старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты

И желанья ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше!

Поздравления в прозе и красивые картинки с праздником

Пусть старый Новый год принесет в твой дом много счастья, добра и радости! Пусть в душе царят гармония и уют! Желаю искренней любви, стабильного достатка, крепкого здоровья и только добрых людей в твоем окружении!

Поздравляю со старым Новым годом! Пусть старыми, но незабываемыми станут хорошие моменты прошлого, пусть в новом году умножатся прежние успехи, и пусть будет с кем разделить счастье и радость души.

С праздником вас! Пусть Старый Новый год все проблемы с собой унесет, а оставит вам счастье и радость. Пусть следующий год будет для вас лучше, веселее и ярче.

Поздравляем с прекрасным теплым семейным праздником – со Старым Новым годом, пусть в вашей дружной семье будут здоровы, согреты теплом и уютом вашего гостеприимного дома, будьте всегда здоровы и счастливы.

Все фото: freepik, pixabay

В Старый Новый год пусть чудо будет на пороге, стучится в дверь счастье, успех, успех и радость. Желаю, чтобы вся эта компания не просто гостила, а осталась жить в доме. Верь в лучшее и огня в глазах!