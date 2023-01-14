Встречаем Старый Новый год 2023: лучшие поздравления в СМС, открытках и стихах

Старый Новый год украинцы встречают 14 января 2023 года. Этот особый день является частью Святок – зимнего цикла, который начинается с Рождества и заканчивается Крещением.
Как поздравить родных и близких с праздником – в материале Styler ниже.
Старый Новый год пришел,
Дверь ему открой скорее.
С ним удача в дом войдет,
Сердцу станет веселее.
Я желаю не болеть,
Весь год жизнью наслаждаться,
Ни о чем не сожалеть
И почаще улыбаться.
Пусть этот старый Новый год
Тебя накроет позитивом,
И счастье светлое придет,
И будет жизнь твоя красивой!
Пускай царит в душе уют,
Пусть будут море доброты
И много радостных минут,
Ведь сбудутся твои мечты!
Этот Старый Новый год
Пусть нам счастье принесет!
Пусть желанья исполняет,
В дом пусть денег заметет!
С Новым годом пусть на пару
Преумножит нам успех,
Пусть дела идут на славу,
Здоровье будет лучше всех!
Подарит Старый Новый год
Пусть много впечатлений ярких,
Веселье, счастье принесет
И лишь желанные подарки!
Желаю чаще улыбаться,
В достатке, мире жить всегда,
И целей в жизни добиваться
Легко, без всякого труда!
Старый Новый год - ура,
Снова праздновать пора.
Бой курантов повторится,
И желание свершится.
Наливай в бокал вина,
Выпивай его до дна.
Так уж принято в стране -
Праздник праздновать вдвойне.
Пусть этот Старый Новый год
Кучу удачи тебе принесет!
Кило улыбок, центнер смеха,
Тонны счастья и успеха!
***
Пусть этот Старый Новый год
С собой проблемы заберет.
Оставит только позитив,
Чтоб Новый весел был, игрив!
Всегда чтоб были при деньгах,
С задорной радостью в глазах.
Здоровьем крепким на сто лет,
Чтоб жизнь была, как фейерверк!
Желаю в Старый Новый год
Поменьше грусти и забот,
Чтоб как по маслу, шли дела,
И круглый год душа цвела.
Еще хочу я пожелать
Не плакать и не унывать,
И чтобы планы шли на взлет,
Сегодня, завтра, целый год!
В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!
Пусть старый Новый год принесет в твой дом много счастья, добра и радости! Пусть в душе царят гармония и уют! Желаю искренней любви, стабильного достатка, крепкого здоровья и только добрых людей в твоем окружении!
Поздравляю со старым Новым годом! Пусть старыми, но незабываемыми станут хорошие моменты прошлого, пусть в новом году умножатся прежние успехи, и пусть будет с кем разделить счастье и радость души.
С праздником вас! Пусть Старый Новый год все проблемы с собой унесет, а оставит вам счастье и радость. Пусть следующий год будет для вас лучше, веселее и ярче.
Поздравляем с прекрасным теплым семейным праздником – со Старым Новым годом, пусть в вашей дружной семье будут здоровы, согреты теплом и уютом вашего гостеприимного дома, будьте всегда здоровы и счастливы.
Все фото: freepik, pixabay
В Старый Новый год пусть чудо будет на пороге, стучится в дверь счастье, успех, успех и радость. Желаю, чтобы вся эта компания не просто гостила, а осталась жить в доме. Верь в лучшее и огня в глазах!
Раньше мы писали, что категорически нельзя делать на Старый Новый год.
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