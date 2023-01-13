Старий Новий рік 2023: що категорично не можна робити, щоб не привернути біди і злидні
Старий Новий рік - незвичне українське свято, яке має багаті давні традиції і звісно ж заборони. В народі ніч з 13 на 14 січня називається "Щедрим вечором" і пов'язана з легендою про Василя та Маланку.
Що можна і не можна робити в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Чому Новий рік - "Старий"
В Україні свято з'явилося у 20 столітті, коли в СРСР стався перехід на григоріанський календар. Це було ще 1918 року, але звичаї та традиції старого обряду нікуди не зникли.
Саме в ніч з 13 на 14 січня колись святкували Новий рік (за старим стилем це була ніч з 31 грудня на 1 січня). 13 січня - це свято Маланки, а 14 - День святого Василя.
Легенда про Василя та Маланку
Стародавні легенди свідчать, що окрім сина, у всеєдиного Лада, вірного побратима бога Місяця, була ще донька, яку всі називали Маланкою (Миланкою, Меланкою), бо вона була така мила й чарівна.
Одного разу коли князь-Місяць був на полюванні, лютий Змій викрав із срібного терема Маланку й запроторив у підземне царство. Визволив її славний богатир Безпальчик-Василь і з нею одружився. Вшановували Меланку-Миланку за якомога багатшими столами усією родиною.
На стіл подавали щедру кутю, багато м'ясних страв, сало, вареники, тушковану капусту з копченостями.
Яких традицій варто дотримуватися на Старий новий рік (фото: Getty Images)
Що не можна робити на Старий Новий рік
- 13 та 14 січня ніколи не давали та не брали нічого в борг, адже вважалося, що весь рік може пройти в злиднях.
- Не можна також рахувати дрібні монети та промовляти вголос слово "тринадцять" - це може принести сльози та неприємності наступного року.
- На Старий новий рік не варто виносити з хати сміття, щоб "не винести з дому щастя". А щоб його привернути, до хати завжди першим заходив чоловік.
- Не можна лаятись за святковим столом, казати погані слова, бажати комусь зла.
- Не можна зустрічати свято у брудному, старому або дуже темному одязі. В такому вигляді не можна сідати за стіл.
- Якщо ввечері напередодні Старого Нового року у двері постукає випадковий мандрівник - його необхідно зігріти, нагодувати та дати їжі в дорогу - весь рік буде ситим та щасливим.
Раніше ми писали, як приготувати "щедру" кутю.
Також читайте, що не можна робити в першу п'ятницю, 13-го.