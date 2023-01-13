Щедра кутя на Старий Новий рік: кращий рецепт особливої страви
В ніч з 13 на 14 січня українці відзначать ще одне особливе свято – Старий новий рік. Вечір 13-го січня називається "щедрим" і має багаті традиції, в тому числі і кулінарні.
Дізнайтеся, як приготувати смачну кутю на свято – в матеріалі Styler нижче.
Кутю готують не тільки на Різдво
Кутя – унікальна українська страва, яку заведено готувати як мінімум тричі під час Святок – періоду зимових свят з Різдва і до Водохреща.
Якщо на Святвечір 6 січня готується "багата" кутя, то на Щедрий вечір, 13-го січня – "щедра". На відміну від першої, до другої куті можна додавати "скоромне", тобто підсмачувати страву вершковим маслом, молоком, вершками і навіть ароматним алкоголем.
Така кутя готується за тим же принципом: до звареного зерна (пшениці, перловки, рису – на ваш смак) додається мак, сухофрукти, мед чи цукор, узвар за бажанням. А замість рослинної олії страва може мати більш щедрий вершковий присмак завдяки додаванню масла до основи куті – зернової каші.
Рецепт щедрої куті
Кулінари радять всі інгредієнти для куті готувати окремо: з крупи варять розсипчасту кашу, родзинки і мак запарюють, горіхи підсмажують і подрібнюють.
З'єднують вже готові продукти перед подачею на стіл. Кутя повинна вийти рідкувата - вона так смачніша.
Інгредієнти:
- 400 г пшениці
- 200 г маку
- 100 г горіхів
- 100 г сухофруктів
- 100 г меду
- 2-3 столові ложки вершкового масла
- Цукор - до смаку
- Можна додати 1 столову ложку коньяку
Покрокове приготування
Переберіть пшеницю, промийте і до готовності відваріть у воді. Запарте і ретельно розітріть мак поки не утвориться молочко. Додайте до каші.
Обсмажте і подрібніть волоські горіхи, запарте родзинки і з'єднайте все разом, заправивши медом, і додавши масло.
За бажанням додайте коньяк - він дасть куті аромат.
Раніше ми писали, як і коли правильно готувати багату, щедру і голодну кутю.
Також читайте, які інгредієнти не можна додавати в кутю, щоб її не зіпсувати.