Зустрічаємо Масляну 2023: що не можна робити під час свята, щоб не накликати біду

Колись Масляна мала трохи інше значення

Етнографи кажуть, що в дохристиянські часи святкування Масляної і Великдень складали єдиний цикл весняних свят. Але після прийняття християнства виникла необхідність введення посту напередодні святкування Воскресіння Христового, тому Масляна і Великдень були розділені днями Великого посту.

І донині збереглися відгуки цих часів, які прекрасно демонструються спаленням опудала в останній день Масляної, яке символізує Зиму, прощання з нею і зустріч Весни.

Ще одна традиція від наших предків - випікання млинців чи вареників. В період Масниці треба було налягати на молочні продукти, тож вареники найчастіше ліпили з сиром, подавали зі сметаною. Так само і млинці варто готувати з сирною начинкою, і все це здобрювати маслом і сметаною.

Млинці - неодмінна окраса Масляної (фото: pixabay)

Що не можна робити у свято

У свято не варто відмовлятися від ласощів та млинців. Вважається, що перший з'їдений млинець може дати здоров'я на цілий рік.

Попри те, що Масляна - гастрономічне свято, краще не переїдати. Перевагу віддайте молочним стравам, а не м'ясним, адже попереду піст, і буде важко та й не дуже здорово робити такий перехід.

Звісно ж не можна лаятися, сваритися, конфліктувати та лихословити.

Забороняється також нудьгувати та сидіти вдома, свято прийнято відзначати весело з рідними та друзями.

А ще не можна приймати гостей, якщо в домі не прибрано.

Що готували у цей день

За однією з версій, на Масляну в Україні готували вареники, оскільки це здавна є українською обрядовою стравою. В цьому є логіка, адже вареники історично більш популярна ритуальна страва для українців, що символізує Місяць.

В останній тиждень перед постом вареники готували з різними начинками, але найчастіше - саме з сиром, запікали зі сметаною та маслом.

За іншими переказами, на Масляну все ж готували обрядовий хліб у формі кола - млинець. Млинці у дохристиянські часи були неодмінним атрибутом святкування Масниці та Весняного сонцевороту – поворотної точки, що символізує перемогу денного світла над довгими зимовими ночами.

Млинці готувались в круглих глиняних пательнях із зубчатими краями й прокресленим по глині хрестом - знаком Сонця.