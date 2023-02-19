Встречаем Масленицу 2023: что нельзя делать в праздник, чтобы не навлечь беду

Когда-то Масленица имела немного другое значение

Этнографы говорят, что в дохристианские времена празднование Масленицы и Пасха составляли единый цикл весенних праздников. Но после принятия христианства возникла необходимость введения поста накануне празднования Воскресения Христова, поэтому Масленица и Пасха были разделены на днях Великого поста.

И по сей день сохранились отклики тех времен, которые прекрасно демонстрируются сожжением чучела в последний день Масленицы, символизирующей Зиму, прощание с ней и встречу Весны.

Еще одна традиция от наших предков – выпекание блинов или вареников. В период Масленицы нужно было налегать на молочные продукты, так что вареники чаще всего лепили с творогом, подавали со сметаной. Так же и блины следует готовить с творожной начинкой, и все это сдабривать маслом и сметаной.

Блины – непременное украшение Масленицы (фото: pixabay)

Что нельзя делать в праздник

В праздник не стоит отказываться от лакомства и блинов. Считается, что первый съеденный блин может дать здоровье на целый год.

Несмотря на то, что Масленица – гастрономический праздник, лучше не переедать. Предпочтение отдайте молочным блюдам, а не мясным, ведь впереди пост, и будет тяжело и не очень здорово делать такой переход.

Конечно, нельзя ругаться, ссориться, конфликтовать и злословить.

Запрещается скучать и сидеть дома, праздник принято отмечать весело с родными и друзьями.

А еще нельзя принимать гостей, если в доме не убрано.

Что готовили в этот день

По одной из версий, на Масленицу в Украине готовили вареники, поскольку это издавна является украинским обрядовым блюдом. В этом есть логика, ведь вареники исторически более популярно ритуальное блюдо для украинцев, символизирующее Месяц.

В последнюю неделю перед постом вареники готовили с разными начинками, но чаще всего – именно с творогом, запекали со сметаной и маслом.

По другим преданиям, на Масленицу все же готовили обрядовый хлеб в форме круга – блин. Блины в дохристианские времена были непременным атрибутом празднования Масленицы и Весеннего солнцеворота – поворотной точки, символизирующей победу дневного света над долгими зимними ночами.

Блины готовились в круглых глиняных сковородках с зубчатыми краями и прочерченным по глине крестом - знаком Солнца.