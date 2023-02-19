Швидкі млинці на воді зі старої кулінарної книги: додайте забутий інгредієнт
Млинці можна приготувати майже з нічого, якщо знати правильний спосіб замішування тіста та рецептуру.
Цікавий спосіб наших бабусь ми підгледіли в старій книзі "Про смачну і здорову їжу", випущену ще в 60-х роках минулого століття.
Складники:
- 500 г борошна
- 3 склянки води
- 2-3 яйця
- 1 ст. л. цукру
- по 1/2 ч. л. солі, соди
- 1/2 ч. л. лимонної кислоти (наш забутий інгредієнт)
Покрокове приготування
Яйця змішайте з 3 склянками теплої води, додайте сіль, цукор, і соду. Всипте борошно і добре розмішайте вінчиком або виделкою до однорідної консистенції.
Лимонну кислоту розбавте у воді і влийте в тісто, перемішайте і приступайте до випікання млинців.
Якщо нема кислоти, її можна замінити кислим молоком (чи кефіром). Тоді треба в склянці кефіру, розвести яйця, сіль і цукор, а соду розвести у воді.
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