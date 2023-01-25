ЗСУ отримали 15 пікапів, які стануть на захист неба над Києвом (фото)

Що відомо про авто, які стануть на захист неба Києва

Для реалізації даної програми автоексперти обрали потужні та витривалі позашляховики серії Ford F.

Автівки мають повний привід та 6-літровий дизельний двигун, добре пристосований до сильних морозів.

Загалом конструкція цих авто, які закуповуються волонтерами у Європі та США, дозволяє перевозити Стінгери, Джавеліни та Стугни або ж закріпити в кузові кулемет чи зенітну установку.

Також, автівки можливо ремонтувати навіть у польових умовах.

Вантажопідйомність таких пікапів сягає більше двох тисяч кілограмів!

Згідно з планами ЗСУ, ці 15 пікапів стануть на захист повітряного простору столиці та північних кордонів України.

ЗСУ отримали круті пікапи (фото: ГЕРОЙCAR)

"Ця партія з 15 пікапів вже готова захищати повітряний простір Києва. Враховуючі останні події, підсилення ППО наразі є більш ніж доречним. Ці автомобілі допоможуть нашим сухопутним військам швидко та ефективно нейтралізувати ворожі повітряні цілі", - коментує керівник благодійного проєкту Олександр Пугач.

Зауважимо, що передача авто відбулася в переддень Дня соборності України. І це - дуже символічно.

Також варто відзначити, що до програми "Вартові неба" долучилися громадяни та благодійні організації з України, Європи, Сполучених Штатів та Канади.

ЗСУ отримали круті пікапи (фото: ГЕРОЙCAR)

Додамо, що на сьогодні в рамках програми "Вартові неба" волонтерами здійснено закупівлю 35 пікапів. З них 20 вже обладнані засобами ППО для збиття повітряних цілей (як-от іранські дрони Shahed-136) та виконують бойові завдання на фронті.

Моделі та комплектація автомобілів попередньо узгоджені з командуванням ЗСУ.

У найближчі три місяці ГЕРОЙCAR планує передати мобільним вогневим групам ЗСУ ще 100 таких пікапів. А мета - надати для потреб розвідників, груп спеціального призначення та “мисливців за дронами” нашим військовим 1000 таких повнопривідних позашляховиків.