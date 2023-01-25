ЗСУ отримали 15 пікапів, які стануть на захист неба над Києвом (фото)

Збройні сили України отримали 15 вантажних пікапів, які оснащені озброєнням, здатним ефективно збивати дрони-камікадзе та навіть ракети, що низько летять.
Такі автівки днями нашим бійцям у рамках програми "Вартові неба" передали представники благодійного проєкту ГЕРОЙCAR.
Для реалізації даної програми автоексперти обрали потужні та витривалі позашляховики серії Ford F.
Автівки мають повний привід та 6-літровий дизельний двигун, добре пристосований до сильних морозів.
Загалом конструкція цих авто, які закуповуються волонтерами у Європі та США, дозволяє перевозити Стінгери, Джавеліни та Стугни або ж закріпити в кузові кулемет чи зенітну установку.
Також, автівки можливо ремонтувати навіть у польових умовах.
Вантажопідйомність таких пікапів сягає більше двох тисяч кілограмів!
Згідно з планами ЗСУ, ці 15 пікапів стануть на захист повітряного простору столиці та північних кордонів України.
"Ця партія з 15 пікапів вже готова захищати повітряний простір Києва. Враховуючі останні події, підсилення ППО наразі є більш ніж доречним. Ці автомобілі допоможуть нашим сухопутним військам швидко та ефективно нейтралізувати ворожі повітряні цілі", - коментує керівник благодійного проєкту Олександр Пугач.
Зауважимо, що передача авто відбулася в переддень Дня соборності України. І це - дуже символічно.
Також варто відзначити, що до програми "Вартові неба" долучилися громадяни та благодійні організації з України, Європи, Сполучених Штатів та Канади.
ЗСУ отримали круті пікапи (фото: ГЕРОЙCAR)
Додамо, що на сьогодні в рамках програми "Вартові неба" волонтерами здійснено закупівлю 35 пікапів. З них 20 вже обладнані засобами ППО для збиття повітряних цілей (як-от іранські дрони Shahed-136) та виконують бойові завдання на фронті.
Моделі та комплектація автомобілів попередньо узгоджені з командуванням ЗСУ.
У найближчі три місяці ГЕРОЙCAR планує передати мобільним вогневим групам ЗСУ ще 100 таких пікапів. А мета - надати для потреб розвідників, груп спеціального призначення та “мисливців за дронами” нашим військовим 1000 таких повнопривідних позашляховиків.
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