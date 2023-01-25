ВСУ получили 15 пикапов, которые встанут на защиту неба над Киевом (фото)

Что известно об автомобилях, которые станут на защиту неба Киева

Для реализации данной программы автоэксперты выбрали мощные и выносливые внедорожники серии Ford F.

У автомобилей есть полный привод и 6-литровый дизельный двигатель, хорошо приспособленный к сильным морозам.

В целом конструкция этих авто, закупаемых волонтерами в Европе и США, позволяет перевозить Стингеры, Джавелины и Стугни или закрепить в кузове пулемет или зенитную установку.

Также, авто можно ремонтировать даже в полевых условиях.

Грузоподъемность таких пикапов достигает более двух тысяч килограммов!

Согласно планам ВСУ, эти 15 пикапов станут на защиту воздушного пространства столицы и северных границ Украины.

ВСУ получили крутые пикапы (фото: ГЕРОЙCAR)

"Эта партия из 15 пикапов уже готова защищать воздушное пространство Киева. Учитывая последние события, усиление ПВО сейчас более чем уместно. Эти автомобили помогут нашим сухопутным войскам быстро и эффективно нейтрализовать вражеские воздушные цели", - комментирует руководитель благотворительного проекта Александр Пугач.

Заметим, что передача авто состоялась в канун Дня соборности Украины. И это - очень символично.

Также стоит отметить, что в программу "Вартові неба" присоединились граждане и благотворительные организации из Украины, Европы, Соединенных Штатов и Канады.

ВСУ получили крутые пикапы (фото: ГЕРОЙCAR)

Добавим, что на сегодняшний день в рамках программы "Вартові неба" волонтерами осуществлена закупка 35 пикапов. Из них 20 уже оборудованы средствами ПВО для сбивания воздушных целей (например, иранские дроны Shahed-136) и выполняют боевые задания на фронте.

Модели и комплектация автомобилей предварительно согласованы с командованием ВСУ.

В ближайшие три месяца ГЕРОЙCAR планирует передать мобильным огневым группам ВСУ еще 100 таких пикапов. А цель - предоставить для нужд разведчиков, групп специального назначения и охотников за дронами нашим военным 1000 таких полноприводных внедорожников.