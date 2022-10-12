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Їде і в сніг, і в болото. ЗСУ отримали унікальну машину: ось як вона виглядає

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Середа 12 жовтня 2022 20:18
Їде і в сніг, і в болото. ЗСУ отримали унікальну машину: ось як вона виглядає ЗСУ отримали унікальну американську машину (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні Збройні сили отримали британський радар контрбатарейної боротьби та артилерійської розвідки ARTHUR (Artillery Hunting Radar).

Про це повідомили на сторінці Угрупування Об’єднаних сил у Facebook.

Зокрема, машину отримала 15 окрема бригада артилерійської розвідки. Техніка вже працює на передовій.

Що відомо про машину

Радар дуже мобільний, тому військові зможуть швидко переміщатися і абсолютно байдуже, які будуть погодні умови. Буде їхати і в сніг, і в болото.

"Наступний плюс - ми передаємо нові засічки для арти й одночасно кажемо хлопцям, як точно вони потрапили в ту ціль, яку ми вже передавали", - каже боєць Андрій.

ARTHUR (MAMBA) - це контрбатарейний радарний комплекс, розроблений шведською компанією Ericsson Microwave Systems спільно зі збройними силами Норвегії та Швеції.

Зазначається, що у британській армії його називають "мобільний засіб артилерійського спостереження за полем бою".

Така машина може вираховувати місцезнаходження ворожих гаубиць на відстані 20-25 км і 120-мм мінометів на відстані 35-40 км з круговою вірогідною похибкою 0,35%.

Їде і в сніг, і в болото. ЗСУ отримали унікальну машину: ось як вона виглядаєЇде і в сніг, і в болото. ЗСУ отримали унікальну машину: ось як вона виглядаєЇде і в сніг, і в болото. ЗСУ отримали унікальну машину: ось як вона виглядаєЗбройні сили України отримали машину ARTHUR (скрін з відео)

Раніше ми повідомляли, що Україна отримала унікальні американські машини.

Також ми писали, що ЗСУ отримали від США надточні снаряди Excalibur. Вони здатні вразити ціль на відстані 40,5 кілометрів.

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