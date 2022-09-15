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Украина получила уникальные американские машины: вот как они выглядят (видео)

Новина українською →
Украина, Четверг 15 сентября 2022 16:35
Украина получила уникальные американские машины: вот как они выглядят (видео) Украина получила уникальную ремонтно-эвакуационную машину (коллаж РБК-Укрина)
Автор: Татьяна Самарук

Украине от Соединенных Штатов получила ремонтно-эвакуационные машины M984A4 "HEMTT". На юге страны украинские военные уже продемонстрировали их работу.

Видео в Telegram обнародовали белорусские добровольцы из подразделения "Батальён Тэрор".

В частности, вероятно, ремонтно-эвакуационные машины M984A4 "Heavy Expanded Mobility Tactical Truck" уже работают в Херсонской области.

Белорусские добровольцы в заметке к видео рассказали, что они находятся на Херсонщине.

Ранее в министерстве обороны Соединенных Штатов сообщали, что Украина получит 22 ремонтно-эвакуационных машин.

Отметим, что грузовик с тяжелой расширенной мобильностью M977 впервые поступил на вооружение США в 1982 году.

Украина получила уникальные американские машины: вот как они выглядят (видео)Украина получила уникальные американские машины: вот как они выглядят (видео)Ремонтно-эвакуационная машина M984A4 "HEMTT" (shayne burke)

Однако, эвакуатор M984 - единственный вариант "HEMTT", который был изготовлен в конфигурации A1. Текущая модель - M984A4. Стандартное оборудование машины включает двухскоростную подъемную лебедку грузоподъемностью 27240 кг.

Также позади "HEMTT" встроенная система подъема транспортного средства грузоподъемностью 11340 кг и подъемный кран, который может поднять 6350 кг.

Украина получила уникальные американские машины: вот как они выглядят (видео)Украина получила уникальные американские машины: вот как они выглядят (видео)Как выглядит ремонтно-эвакуационная машина M984A4 "HEMTT" (udefense.info)

Недавно Украина получила от США сверхточные снаряды Excalibur. В частности, они способны поразить цель на расстоянии 40,5 километров.

Также мы писали, что Пентагон заключил контракт на закупку систем NASAMS для Украины. Однако, оборонное ведомство заявило, что Украина получит их в 2024 году.

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