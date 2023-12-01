ЗСУ ліквідували героя кліпу групи "Грибы"

Як "мінуснувся" окупант

Росіянин з Ухти відправився на війну та був там стрільцем-помічником гранатометника. Окупанта ліквідували, а тому нині ім'я Степанова спливає у деяких соцмережах, де його показово оплакують.

При цьому росіяни пишуть, що чоловік нібито "відстоював інтереси РФ" зі зброєю у руках. Звісно ж, мешканці країни-агресорки не називають війну саме війною, а замість цього пишуть "СВО".

ЗСУ ліквідували героя кліпу гурту "Грибы" (скріншот: t.me/novinach)

Що відомо про героя кліпу гурту "Грибы"

Росіянина показали у кліпі на пісню "Тает лед" на уривку з архівного відео. У 1994 році Степанов був підлітком та розповідав про кохання.

Як жартують у мережі, окупант скаржився на кохання, яке померло, а нині помер і він сам. Чим займався Степанов до повномасштабної війни РФ проти України - невідомо.

Гурт "Грибы" - що відомо

Популярний гурт був на хвилі слави після того, як випустив пісню "Тает лед". Відео на цей трек зібрало на YouTube понад 260 мільйонів переглядів. У 2017 році гурт розпався.

Продюсером колективу був скандальний Юрій Бардаш, який радіє обстрілам України та збирався на Донбас "за звуками свого регіону". Одіозний артист перебуває на території країни-агресорки, не засуджує повномасштабну війну та відкрито підтримує путінський режим.