Зірка "Жіночого кварталу" пригадав роботу з Зеленською: "Була на своєму місці"

Гуморист та зірка "Жіночого кварталу" Володимир Шумко висловився про дружину президента України Володимира Зеленського. Артист пригадав, як із нею працював. Також він відповів, чи спілкується з Оленою Зеленською зараз та як підписав номер президента у своєму телефоні.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про усе це Шумко розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

"Правильно керувала"

Комік пригадав, якою була Зеленська під час того, як працювала головним редактором "Жіночого кварталу". За словами Шумка, йому дуже шкода, що нині дружина президента цим вже не займається.

"Мені здається, що Олена була дуже на максимально своєму місці. І вона дуже правильно керувала цим всім", - зазначив артист.

Гуморист також розповів, що вже давно не бачився з першою леді. Востаннє вони зустрічалися на одній з освітніх програм. І тоді Шумко привітався з Зеленською "по-модному": ліктями.

Шумко пригадав зустріч з першою леді (фото: instagram.com/vovashumko)

Що Шумко думає про Зеленських

Також гуморист розповів, що у минулому він навіть не міг уявити, що колись буде працювати з Зеленськими на одному проекті. Коли ж він із ними познайомився, то був приємно вражений.

"Але ми дуже якось так класно й тепло познайомились і спілкувалися", - пригадав Шумко.

Окрім цього, гуморист зізнався, як підписав номер президента у своєму телефоні. Як виявилося, Шумко не став вигадувати якісь "кодові слова". Він підписав його просто: "Зеленський".