RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ ликвидировали героя клипа группы "Грибы"

Россиянина "минуснули" на фронте (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Вооруженные Силы Украины ликвидировали оккупанта, который был героем клипа группы "Грибы" на песню "Тает лед". Россиянин Степанов отправился на войну против нашей страны и получил "билет на концерт Кобзона".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об оккупанте, которого показывали в клипе.

При написании материала были использованы следующие источники: Telegram-канал "Новинач", российский паблик "Pro Город Ухта".

Как "минуснулся" оккупант

Россиянин из Ухты отправился на войну и был там стрелком-помощником гранатометчика. Оккупанта ликвидировали, поэтому имя Степанова всплывает в некоторых соцсетях, где его показательно оплакивают.

При этом россияне пишут, что мужчина якобы "отстаивал интересы РФ" с оружием в руках. Конечно, жители страны-агрессора не называют войну войной, а вместо этого пишут "СВО".

ВСУ ликвидировали героя клипа группы "Грибы" (скриншот: t.me/novinach)

Что известно о герое клипа группы "Грибы"

Россиянина показали в клипе на песню "Тает лед" на отрывке из архивного видео. В 1994 году Степанов был подростком и рассказывал о любви.

Как шутят в сети, оккупант жаловался на умершую любовь, а теперь и сам умер. Чем занимался Степанов до полномасштабной войны РФ против Украины - неизвестно.

Группа "Грибы" - что известно

Популярная группа была на волне славы после того, как выпустила песню "Тает лед". Видео на этот трек собрало на YouTube более 260 миллионов просмотров. В 2017 году группа распалась.

Продюсером коллектива был скандальный Юрий Бардаш, который радуется обстрелам Украины и собирался на Донбасс "за звуками своего региона". Одиозный артист находится на территории страны-агрессора, не осуждает полномасштабную войну и открыто поддерживает путинский режим.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что судья проекта "МастерШеф" объяснил, почему он не на фронте.

Кроме того, недавно звезда "Женского квартала" вспомнил работу с Еленой Зеленской.

Читайте РБК-Украина в Google News
звезды шоу-бизнеса