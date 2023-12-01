Как "минуснулся" оккупант

Россиянин из Ухты отправился на войну и был там стрелком-помощником гранатометчика. Оккупанта ликвидировали, поэтому имя Степанова всплывает в некоторых соцсетях, где его показательно оплакивают.

При этом россияне пишут, что мужчина якобы "отстаивал интересы РФ" с оружием в руках. Конечно, жители страны-агрессора не называют войну войной, а вместо этого пишут "СВО".

ВСУ ликвидировали героя клипа группы "Грибы" (скриншот: t.me/novinach)

Что известно о герое клипа группы "Грибы"

Россиянина показали в клипе на песню "Тает лед" на отрывке из архивного видео. В 1994 году Степанов был подростком и рассказывал о любви.

Как шутят в сети, оккупант жаловался на умершую любовь, а теперь и сам умер. Чем занимался Степанов до полномасштабной войны РФ против Украины - неизвестно.

Группа "Грибы" - что известно

Популярная группа была на волне славы после того, как выпустила песню "Тает лед". Видео на этот трек собрало на YouTube более 260 миллионов просмотров. В 2017 году группа распалась.

Продюсером коллектива был скандальный Юрий Бардаш, который радуется обстрелам Украины и собирался на Донбасс "за звуками своего региона". Одиозный артист находится на территории страны-агрессора, не осуждает полномасштабную войну и открыто поддерживает путинский режим.