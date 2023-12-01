ЗСУ ліквідували героя кліпу групи "Грибы"

Збройні Сили України ліквідували окупанта, який був героєм кліпу гурту "Грибы" на пісню "Тает лед". Росіянин Степанов відправився на війну проти нашої країни та отримав "квиток на концерт Кобзона".

Під час написання матеріалу було використано такі джерела: Telegram-канал "Новинач", російський паблік "Pro Город Ухта".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про окупанта, якого показували у кліпі.

Як "мінуснувся" окупант

Росіянин з Ухти відправився на війну та був там стрільцем-помічником гранатометника. Окупанта ліквідували, а тому нині ім'я Степанова спливає у деяких соцмережах, де його показово оплакують.

При цьому росіяни пишуть, що чоловік нібито "відстоював інтереси РФ" зі зброєю у руках. Звісно ж, мешканці країни-агресорки не називають війну саме війною, а замість цього пишуть "СВО".

ЗСУ ліквідували героя кліпу гурту "Грибы" (скріншот: t.me/novinach)

Що відомо про героя кліпу гурту "Грибы"

Росіянина показали у кліпі на пісню "Тает лед" на уривку з архівного відео. У 1994 році Степанов був підлітком та розповідав про кохання.

Як жартують у мережі, окупант скаржився на кохання, яке померло, а нині помер і він сам. Чим займався Степанов до повномасштабної війни РФ проти України - невідомо.

Гурт "Грибы" - що відомо

Популярний гурт був на хвилі слави після того, як випустив пісню "Тает лед". Відео на цей трек зібрало на YouTube понад 260 мільйонів переглядів. У 2017 році гурт розпався.

Продюсером колективу був скандальний Юрій Бардаш, який радіє обстрілам України та збирався на Донбас "за звуками свого регіону". Одіозний артист перебуває на території країни-агресорки, не засуджує повномасштабну війну та відкрито підтримує путінський режим.