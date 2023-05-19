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ЗСУ ліквідували чемпіона Вищої ліги КВК, який вирішив повоювати на Донбасі

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П'ятниця 19 травня 2023 12:45
ЗСУ ліквідували чемпіона Вищої ліги КВК, який вирішив повоювати на Донбасі Ігор Істомін був учасником команди КВК "Уральські пельмені" (фото: колаж Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У російському Єкатеринбурзі поховали барда та чемпіона Вищої ліги КВК у складі команди "Уральські пельмені" Ігоря Істоміна, який загинув минулого літа на війні в Україні.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Що відомо про КВКщика та його ліквідацію

На початку 90-х Істомін стояв біля витоків створення команди "Уральські пельмені" разом із Максимом Ярицею, Андрієм Рожковим, Дмитром Соколовим та іншими майбутніми улюбленцями пропагандиста Олександра Маслякова.

Ігор був не лише автором номерів, а й сам виходив на сцену: брав участь у зйомках телепередачі з 1995 по 2000 рік, був призером музичного фестивалю "Голосящий КиВиН" у Юрмалі та чемпіоном Вищої ліги КВК.

Пізніше допомагав писати тексти творів до різних гумористичних телешоу "пельменів".

ЗСУ ліквідували чемпіона Вищої ліги КВК, який вирішив повоювати на ДонбасіЗСУ ліквідували чемпіона Вищої ліги КВК, який вирішив повоювати на ДонбасіІгор Істомін загинув на війні в Україні

За словами екс-колег гумориста, він "завжди ходив на 9 Травня на паради та співав пісні".

На війну в Україну Істомін пішов у травні 2022 року в таємниці від дружини та друзів - сказав їм, що вирішив поїхати на Донбас, щоб зайнятися будівництвом. Але вже влітку 51-річного окупанта-жартівника ліквідували бійці ЗСУ.

Про його загибель рідні дізналися лише за пів року. До цього моменту він вважався зниклим безвісти.

ЗСУ ліквідували чемпіона Вищої ліги КВК, який вирішив повоювати на ДонбасіІгор Істомін загинув на війні в Україні

Додамо, що учасники "Уральських пельменів" підтримують вторгнення РФ в Україну та регулярно виступали у тимчасово окупованому Криму.

Раніше ми повідомляли, скільки людей загинуло від вторгнення РФ в Україну.

Також ми писали, під Бахмутом загинув відомий український фігурист, якому було всього 25.

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