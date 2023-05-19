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ВСУ ликвидировали чемпиона Высшей лиги КВН, который решил повоевать на Донбассе

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Пятница 19 мая 2023 12:45
ВСУ ликвидировали чемпиона Высшей лиги КВН, который решил повоевать на Донбассе Игорь Истомин был участником команды КВН "Уральские пельмени" (фото: коллаж Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В российском Екатеринбурге похоронили барда и чемпиона Высшей лиги КВН в составе команды "Уральские пельмени" Игоря Истомина, который погиб еще прошлым летом на войне в Украине.

Об этом сообщают российские СМИ.

Что известно про КВНщика и его ликвидацию

В начале 90-х Истомин стоял у истоков создания команды "Уральские пельмени" вместе с Максимом Ярицей, Андреем Рожковым, Дмитрием Соколовым и другими будущими любимчиками пропагандиста Александра Маслякова.

Игорь был не только автором номеров, но и сам выходил на сцену: принимал участие в съемках телепередачи с 1995 по 2000 год, был призером музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН" в Юрмале и чемпионом Высшей лиги КВН.

Позже помогал писать тексты произведений для различных юмористических телешоу "пельменей".

ВСУ ликвидировали чемпиона Высшей лиги КВН, который решил повоевать на ДонбассеВСУ ликвидировали чемпиона Высшей лиги КВН, который решил повоевать на ДонбассеИгорь Истомин погиб на войне в Украине

По словам экс-коллег юмориста, он "всегда ходил на 9 Мая на парады и пел песни".

На войну в Украину Истомин ушел в мае 2022 года в тайне от жены и друзей - сказал им, что решил поехать в Донбасс, чтобы заняться строительством. Но уже летом 51-летнего оккупанта-шутника ликвидировали бойцы ВСУ.

О его гибели родные узнали лишь спустя полгода. До этого момента он числился пропавшим без вести.

ВСУ ликвидировали чемпиона Высшей лиги КВН, который решил повоевать на ДонбассеИгорь Истомин погиб на войне в Украине

Додавим, что участники "Уральских пельменей" поддерживают вторжение РФ в Украину и регулярно выступали во временно оккупированном Крыму.

Ранее мы сообщали, сколько людей погибло от вторжения РФ в Украину.

Также мы писали, что под Бахмутом погиб известный украинский фигурист, которому было всего 25.

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