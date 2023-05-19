ВСУ ликвидировали чемпиона Высшей лиги КВН, который решил повоевать на Донбассе
В российском Екатеринбурге похоронили барда и чемпиона Высшей лиги КВН в составе команды "Уральские пельмени" Игоря Истомина, который погиб еще прошлым летом на войне в Украине.
Об этом сообщают российские СМИ.
Что известно про КВНщика и его ликвидацию
В начале 90-х Истомин стоял у истоков создания команды "Уральские пельмени" вместе с Максимом Ярицей, Андреем Рожковым, Дмитрием Соколовым и другими будущими любимчиками пропагандиста Александра Маслякова.
Игорь был не только автором номеров, но и сам выходил на сцену: принимал участие в съемках телепередачи с 1995 по 2000 год, был призером музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН" в Юрмале и чемпионом Высшей лиги КВН.
Позже помогал писать тексты произведений для различных юмористических телешоу "пельменей".
Игорь Истомин погиб на войне в Украине
По словам экс-коллег юмориста, он "всегда ходил на 9 Мая на парады и пел песни".
На войну в Украину Истомин ушел в мае 2022 года в тайне от жены и друзей - сказал им, что решил поехать в Донбасс, чтобы заняться строительством. Но уже летом 51-летнего оккупанта-шутника ликвидировали бойцы ВСУ.
О его гибели родные узнали лишь спустя полгода. До этого момента он числился пропавшим без вести.
Игорь Истомин погиб на войне в Украине
Додавим, что участники "Уральских пельменей" поддерживают вторжение РФ в Украину и регулярно выступали во временно оккупированном Крыму.
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