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Скільки українців загинуло від вторгнення РФ: відповідь ООН

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Понеділок 08 травня 2023 23:41
Скільки українців загинуло від вторгнення РФ: відповідь ООН Фото: в ООН розповіли скільки українців загинуло через російську війну (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Організації Об'єднаних Націй назвали кількість загиблих мирних жителів в Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на УВКПЛ ООН.

Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини за час війни в Україні зафіксовано 23 606 втрат серед цивільного населення. Зокрема 8 791 загиблих та 14 815 поранених.

Більшість людей постраждало через застосування зброї вибухової дії з широким радіусом ураження. В ООН зазначають, що реальні цифри можуть бути набагато вищими. Інформація про загиблих і поранених в регіонах де ведуться інтенсивні бойові дії таких як Маріуполь, Ізюм, Лисичанськ, Попасна, Сєвєродонецьк надходить із затримкою.

Раніше ми писали, в ООН розповіли, скільки загинуло мирних українців через російську війну в березні.

Нагадаємо, росіяни скинули авіабомби на Херсонську область, є поранені.

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ООН загинув Війна Росії проти України
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