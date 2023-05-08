Скільки українців загинуло від вторгнення РФ: відповідь ООН

В Організації Об'єднаних Націй назвали кількість загиблих мирних жителів в Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на УВКПЛ ООН .

Більшість людей постраждало через застосування зброї вибухової дії з широким радіусом ураження. В ООН зазначають, що реальні цифри можуть бути набагато вищими. Інформація про загиблих і поранених в регіонах де ведуться інтенсивні бойові дії таких як Маріуполь, Ізюм, Лисичанськ, Попасна, Сєвєродонецьк надходить із затримкою.

Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини за час війни в Україні зафіксовано 23 606 втрат серед цивільного населення. Зокрема 8 791 загиблих та 14 815 поранених.

Раніше ми писали, в ООН розповіли, скільки загинуло мирних українців через російську війну в березні.

Нагадаємо, росіяни скинули авіабомби на Херсонську область, є поранені.

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