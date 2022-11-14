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"Зрозуміла, що таке ненависть": дев'ятирічна донька захисника зібрала величезну суму для ЗСУ

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Вінницька область, Понеділок 14 листопада 2022 10:48
"Зрозуміла, що таке ненависть": дев'ятирічна донька захисника зібрала величезну суму для ЗСУ Українка зібрали гроші для ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Павлівка Вінницької області 9-річна донька захисника України Маргарита Поліщук зібрала на допомогу військовим понад 300 тисяч гривень.

Про дівчинку розповіли в ArmyInform.

Коли розпочалася повномасштабна війна і батько дівчинки пішов на фронт, вона змінила свої сукенки на одяг у стилі мілітарі та заходилася допомагати військовим.

Зазначається, що дівчинка поставила у магазинах села скриньки для збору коштів на підтримку ЗСУ. Підтримала свою онуку й бабуся, яка мешкає у Старокостянтинові - жінка також долучилася до збору коштів й організувала його у своєму місті.

&quot;Зрозуміла, що таке ненависть&quot;: дев'ятирічна донька захисника зібрала величезну суму для ЗСУДев'ятирічна українка зібрали гроші для ЗСУ (armyinform)

Дівчинка раділа кожній гривні та відчувала себе справжньою захисницею, коли зібрана сума склала 100 тисяч гривень.

"Вона, як і всі українці, зрозуміла, що таке ненависть, страх, завзяття, сум від побачених розбитих міст та радість за наших військових, які повертають наші території", - розповіли у військовій частині, в якій проходить службу батько Маргарити.

Також із другим збором у 200 тисяч грн маленька волонтерка також упоралася. На кошти було придбано автомобіль.

&quot;Зрозуміла, що таке ненависть&quot;: дев'ятирічна донька захисника зібрала величезну суму для ЗСУ

Дев'ятирічна українка зібрали гроші для ЗСУ (armyinform)

Зокрема, за кошти для розвідувальної частини придбали й передали безпілотний літальний апарат та автомобіль. Уся техніка виконує бойові завдання в одній із найгарячіших точок на лінії зіткнення.

Раніше ми повідомляли, що Україна зібрала гроші вже на другий морський дрон для ЗСУ.

Також ми писали, що у Запоріжжі маленькі українці організували "магазин" і віддають прибуток ЗСУ.

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