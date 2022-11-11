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Україна зібрала гроші вже на другий морський дрон. Допомогла Литва

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П'ятниця 11 листопада 2022 21:35
Україна зібрала гроші вже на другий морський дрон. Допомогла Литва Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна зібрала гроші вже на другий морський дрон. Необхідну суму грошей було зібрано народом Литви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Маємо ще один морський дрон!", - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, литовський журналіст Андрюс Тапінас разом із народом Литви зібрав 250 000 доларів. Їх передадуть через UNITED24.

"Наші литовські друзі самі оберуть ім’я для дрону", - додав міністр.

Федоров подякував за неймовірну підтримку. Дізнатися більше та приєднатися до ініціативи можна на сайті.

Нагадаємо, що сьогодні українці зібрали кошти на перший морський ударний дрон в рамках ініціативи United24. Він отримає символічну назву - "Херсон".

Раніше повідомлялося, що Україна запустила збір коштів на перший у світі флот морських безпілотників. Вони допоможуть українським військовим захистити морську акваторію.

Президент України Володимир Зеленський анонсував збір коштів на морські дрони через благодійну платформу United24.

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