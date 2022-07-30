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В Запорожье маленькие украинцы организовали "магазин", отдавая прибыль ВСУ (видео)

Новина українською →
Запорожье, Суббота 30 июля 2022 09:21
В Запорожье маленькие украинцы организовали "магазин", отдавая прибыль ВСУ (видео) В Запорожье дети продают игрушки, а прибыль отдают ВСУ (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Запорожье дети делают все, чтобы приблизить нашу победу в войне с Россией. Так, маленькие украинцы во дворе организовали импровизированный магазин, где можно купить что-либо, а прибыль пойдет на ВСУ.

О благородном поступке детей сообщается в одном из Telegram-каналов.

Как дети помогают ВСУ

Так, прямо на обочине двора маленькие дети предлагают купить разные безделушки - наклейки, картинки, рисунки, открытки. Цены небольшие - стартуют от 5 гривен. Вся прибыль идет в помощь украинским защитникам.

Дети необычайно светлые, они улыбаются и верят в победу так же, как и взрослые.

Напомним, что дети по всей Украине объединяются, чтобы своими усилиями помогать украинской армии. России не удалось сломать украинцев, наоборот - они создали наше единство во всем.

Напомним, что во Львовской области дети организовали собственный штаб для помощи ВСУ.

Недавно мы рассказывали о том, что во Львове дети торгуют лимонадом, чтобы собрать средства на ВСУ и за неделю им удалось заработать 8 тысяч гривен.

А также мы писали о том, что 6-летняя дочь погибшего военного делает своими руками украшения и продает, чтобы собрать на автомобиль для ВСУ.

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