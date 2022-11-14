"Поняла, что такое ненависть": девятилетняя дочь защитника собрала огромную сумму для ВСУ

В селе Павловка Винницкой области 9-летняя дочь защитника Украины Маргарита Полищук собрала на помощь военным более 300 тысяч гривен.

Когда началась полномасштабная война и отец девочки ушел на фронт, она сменила свои платья на одежду в стиле милитари и принялась помогать военным.

Отмечается, что девочка поставила в магазинах села ящики для сбора средств в поддержку ВСУ. Поддержала свою внучку и бабушка, проживающая в Староконстантинове - женщина также присоединилась к сбору средств и организовала его в своем городе.

Девятилетняя украинка собрали деньги для ВСУ (armyinform)

Девочка радовалась каждой гривне и чувствовала себя настоящей защитницей, когда собранная сумма составила 100 тысяч гривен.

"Она, как и все украинцы, поняла, что такое ненависть, страх, рвение, печаль от увиденных разбитых городов и радость за наших военных, возвращающих наши территории", - рассказали в военной части, в которой проходит службу отец Маргариты.

Также со вторым сбором в 200 тысяч грн маленькая волонтерка тоже справилась. На средства был приобретен автомобиль.

Девятилетняя украинка собрали деньги для ВСУ (armyinform)

В частности, за средства для разведывательной части были приобретены и переданы беспилотный летательный аппарат и автомобиль. Вся техника выполняет боевые задания в одной из самых горячих точек на линии столкновения.