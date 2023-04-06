Зростатиме, як на дріжджах: слушні поради щодо вирощування на високих грядках

Наближається час початку активних робіт на городах з висаджування розсади та насіння в заздалегідь підготовлений і удобрений ґрунт. Щоб культури добре розвивалися і в перспективі дали багатий здоровий урожай, досвідчені дачники вдаються до різних процедур підтримки стану ґрунту і рослин, у тому числі на особливих - високих грядках.
Корисні поради про комплекс робіт на таких грядках дають фахівці на Telegram-каналі "Дача. Сад і город".
Що робити, щоб ваші високі грядки радували рясним урожаєм
Насамперед слід уникати затоптування ґрунту, і рекомендується мінімізувати ходіння по землі, яку збираєтеся виділити під високі грядки.
Змайструйте спеціальний бар'єр для зростання бур'янів. Для цього може підійти, наприклад, старий ковролін, який слід покласти на дно грядки.
Про полив слід замислитися заздалегідь. Досвідчені городники називають краплинний полив найкращим варіантом, а побудувати його треба до посадки культур.
Високі грядки після посадки слід замульчувати, використовуючи сіно або іншу мульчу (наприклад, солому, тріску або тирсу, хвою, папір, плівку тощо).
Удобрювати ґрунт найкраще за допомогою додавання компосту, а взагалі заходи щодо "підгодовування" слід проводити навесні чи восени.
Бажано провести аерацію ґрунту, для чого потрібно встромляти вила в землю та акуратно розхитувати їх у різні боки.
Коли ви закінчите збирання врожаю на вашому "високому" городі, рекомендують посіяти сидерати (гірчицю, озиме жито та інше).
Використовуйте тунельні укриття для більш ранньої вегетації, а також щоб був захист від повернення холодів.
Городникам рекомендують використовувати сівозміну для підвищення врожайності, а також зниження захворюваності рослин.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які способи допоможуть підготувати грядки до нового сезону для посадки, та як швидко "розбудити" ґрунт.