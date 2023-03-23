Які овочі не можна садити поряд на городі: зіпсує весь урожай

Зовсім скоро городники почнуть висаджувати в ґрунт свої розсади та насіння. І зазвичай місця для посадки вибирається заздалегідь. Тому потрібно знати, які овочі та рослини не можна садити на одну грядку, щоб не занапастити весь майбутній урожай.

Які культури заважають рости одна одній та "крадуть" поживні речовини - читайте у матеріалі нижче.

Огірки та помідори

У цих овочів зовсім різні "характери" та різні умови поливу. Помідорам багато води не потрібно, від надлишку вологи у них починає гнити листя. А от огірки без великої кількості вологи зростатимуть погано і плодоноситимуть слабо. Їм потрібний гарний полив.

Тому висаджувати огірки та помідори по сусідству не рекомендується, бажано їх розмістити у різних частинах городу.

Картопля та пасльонові культури (помідори, баклажани, перець)

Сусідство картоплі з пасльоновими овочами може погіршити врожай усіх культур одразу. Якщо якась розсада заразиться паразитами, то хвороба гарантовано перейде до сусідів.

А якщо на вашу картоплю прийде колорадський жук, то вона точно з'їсть усе, що знаходиться по сусідству.

Бобові та болгарський перець

Квасоля і горох часто страждають на антракноз і з цією ж проблемою стикається і болгарський перець. Якщо грибок захопить одну рослину, він швидко почне поширюватися на всі сусідні культури.

Зелень та морква

Для отримання соковитої, смачної та солодкої моркви, цей овоч потрібно садити подалі від будь-якої зелені. Річ у тому, що зелень витягає з ґрунту всі поживні елементи й для моркви їх може просто не вистачити.

Помідори та капуста

Розмістіть помідори та капусту на різних грядках і якнайдалі один від одного - обидві культури вимагають багато поживних речовин. При розташуванні поруч вони змагатимуться за ці речовини.

Кабачки та огірки

Ці овочі стануть дуже поганими сусідами, тому що їм потрібно дуже багато вологи та поживних речовин. Бажано розмістити їх на різних грядках.