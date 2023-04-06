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Будет расти, как на дрожжах: дельные советы по выращиванию на высоких грядках

Фото: названы правила выращивания на высоких грядках (Home Decorations Insight)
Автор: Владимир Костырин

Приближается пора начала активных работ на огородах по высаживанию рассады и семян в заранее подготовленный и удобренный грунт. Чтобы культуры хорошо развивались и в перспективе дали богатый здоровый урожай, опытные дачники прибегают к различным процедурам по поддержке состояния почвы и растений, в том числе на особых - высоких грядках.

Полезные советы о комплексе работ на таких грядках дают специалисты на Telegram-канале "Дача. Сад и огород".

Что делать, чтобы ваши высокие грядки радовали обильным урожаем

  • Прежде всего, следует избегать затаптывания почвы, и рекомендуется минимизировать хождение по земле, которую собираетесь выделить под высокие грядки.
  • Смастерите специальный барьер для роста сорняков. Для этого может подойти, например, старый ковролин, который нужно положить на дно грядки.
  • О поливе следует задуматься заблаговременно. Бывалые огородники называют капельный полив лучшим вариантом, а построить его нужно до посадки культур.
  • Высокие грядки после посадки следует замульчировать, используя сено или другую мульчу (например солому, древесную щепу или опилки, хвою, бумагу, пленку и так далее).
  • Удобрять почву лучше всего с помощью добавления компоста, а вообще мероприятия по "подкармливанию" следует проводить весной или осенью.
  • Желательно провести аэрацию почвы, для чего нужно втыкать вилы в землю и аккуратно покачивать их в разные стороны.
  • Когда вы закончите сбор урожая на вашем "высоком" огороде, рекомендуют посеять сидераты (горчицу, озимую рожь и прочее).
  • Используйте туннельные укрытия для более ранней вегетации, а также чтобы была защита от возвращения холодов.
  • Огородникам настоятельно рекомендуют использовать севооборот для повышения урожайности, а также снижения заболеваемости растений.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие способы помогут подготовить грядки к новому сезону для посадки, и как быстро "разбудить" грунт.

А также перед этим писали, какие овощи нельзя сажать на грядках рядом друг с другом, чтобы не испортить весь урожай.

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порадисад и огород