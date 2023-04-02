Готуємо грядки для посадки: як швидко "розбудити" ґрунт

До початку робіт на городах та дачах залишилося зовсім небагато і ґрунт для розсади потрібно готувати вже зараз. Ґрунт повинен добре прогрітися і його потрібно "розбудити" після зимової сплячки.

Які способи допоможуть вам підготувати ваші грядки до нового сезону – читайте у матеріалі нижче.

Захист від сильної вологи

Спочатку потрібно подбати про те, щоб грунт був захищений від сонця та надлишку вологи.

З цим вам допоможе звичайна зола – достатньо 1 літрової банки на 1 кв. м. Просто розсипте добрива на ваші грядки.

Для прогрівання ґрунту

За кілька днів до сівби потрібно допомогти землі прогрітися. Для цього можна використати будь-який щільний матеріал.

Досвідчені городники зазвичай беруть чорно-білу двошарову плівку. Чорною стороною слід покласти на землю. Краї міцно зафіксуйте або прикопайте, щоб матеріал щільно накрив ґрунт.

Мінеральні добрива

Якщо ви ще восени добре удобрили землю, то навесні можна додати лише мінеральні добрива.

Перед посадкою можна обробити землю найпростішим розчином марганцівки. Для цього розчину візьміть 1 грам марганцівки та розчиніть його в 10 літрах води. А потім нанесіть розчин на грядки.