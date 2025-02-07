Нарешті це сталося! Каліфорнійську землерийку вдалося сфотографувати вперше за 100 років

Як сфотографували землерийку

Місію з фотографування землерийки Маунт-Лайєлл очолив Вішал Субраманян, нещодавній випускник Каліфорнійського університету в Берклі, разом зі студентами-науковцями Пракрітом Джаїном з Каліфорнійського університету в Берклі та Харпером Форбсом з Університету штату Аризона.

Коли вони дізналися, що землерийка Маунт-Лайєлл є єдиним каліфорнійським ссавцем, якого ніколи не фотографували живим, вони розпочали місію, щоб відстежити її - і зробити кілька знімків, які згодом були представлені в дописі на офіційній Instagram-сторінці Каліфорнійської академії наук.

"Ми вирішили сфотографувати її, тому що, попри численні загрози, з якими вона стикається через зміну клімату, про цю істоту мало відомо і задокументовано. Вперше сфотографувавши її і спостерігаючи за її природною історією, ми змогли дізнатися дійсно цінну інформацію про поведінку цієї тварини і використовувати фотографії для підвищення обізнаності про загрози, з якими вона стикається," - пояснив Субраманян.

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У листопаді 2024 року трійця вирушила до східної Сьєрра-Невади на пошуки невловимої землерийки. Зробити це було нелегко.

По-перше, землерийка маленька, менше ніж 10 сантиметрів завдовжки і близько 5 грамів вагою. По-друге, крихітна істота - справжня ненажера, адже через неймовірно швидкий метаболізм їй потрібно їсти кожні пару годин, інакше вона помре.

Таким чином, мисливцям за землерийками доводилося постійно стежити за своїми пастками. Однак після кількох виснажливих ночей ретельного спостереження за розставленими пастками команда досягла успіху.

Заманивши декількох невловимих істот у пастки з котячим кормом і борошняними черв'яками, Субраманян, Джайн і Форбс сфотографували тваринок, зробивши заміри. Щоб бути впевненими, що вони спіймали саме землерийку Маунт-Лайєлл, а не якийсь інший вид землерийок, команда взяла невеликі зразки з хвостів землерийок для аналізу ДНК.

Експедиція стала не лише дивовижним успіхом, але й важливою науковою справою - сьогодні середовище існування землерийки Маунт-Лайєлл знаходиться під все більшою загрозою.

Хоча Sorex lyelli і не перебувають під загрозою зникнення, Каліфорнійськоий університет в Берклі, називає цю землерийку видом ссавців, що викликають особливе занепокоєння, через небезпеку, що постає перед нею через зміну клімату.